41歲周曉涵從網路美少女發跡，就讀逢甲大學時為公認的校花，踏入演藝圈後活躍於大小螢幕，有「偶像劇女神」、「台版Jisoo」封號，她昨（16）日在粉專分享一張下班時間搭捷運的照片，即便戴著口罩，仍藏不住長髮美女的出眾氣質，讓網友大呼：「怎都沒人認出嗎？」
周曉涵尖峰時間搭捷運 戴口罩自拍沒人認出
曝光的照片，鏡頭由上往下拍，人擠人的文湖線捷運車廂內，周曉涵秀髮側撥，口罩戴緊緊，一手抓著拉環，一手拿手機自拍，雖然畫面大多只見頭頂，但眉宇間秀氣的五官隱約露出，配文寫下：「跟大家一起下班擠捷運。」
貼文發布後，獲得近3萬瀏覽次數，網友紛紛表示：「早知道今天也去擠捷運！啊是哪條線啊」、「怎都沒人認出嗎？還是台北人習以為常了」、「近在咫尺」、「怎麼可以遇到妳呢」、「今天開始每天搭捷運」、「運氣爆棚同班」、「女神也會擠捷運」、「羨慕」、「隱藏於民間的女神！」掀起話題。
周曉涵感情維持單身 坦言有穩定聯絡的對象
周曉涵目前感情狀態為單身，但透露有穩定聯絡的對象，她曾經被拍到與國片《罪後真相》導演陳奕甫多次出入香閨、大街上被緊摟，不過周曉涵透過經紀人否認交往，將兩人關係定調為談得來、有共同興趣的朋友。周曉涵對感情態度審慎，過去坦言聽過太多朋友的戀愛鬼故事而拒絕閃婚，認為必須長期觀察對象。
資料來源：周曉涵Threads
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曝光的照片，鏡頭由上往下拍，人擠人的文湖線捷運車廂內，周曉涵秀髮側撥，口罩戴緊緊，一手抓著拉環，一手拿手機自拍，雖然畫面大多只見頭頂，但眉宇間秀氣的五官隱約露出，配文寫下：「跟大家一起下班擠捷運。」
貼文發布後，獲得近3萬瀏覽次數，網友紛紛表示：「早知道今天也去擠捷運！啊是哪條線啊」、「怎都沒人認出嗎？還是台北人習以為常了」、「近在咫尺」、「怎麼可以遇到妳呢」、「今天開始每天搭捷運」、「運氣爆棚同班」、「女神也會擠捷運」、「羨慕」、「隱藏於民間的女神！」掀起話題。
周曉涵目前感情狀態為單身，但透露有穩定聯絡的對象，她曾經被拍到與國片《罪後真相》導演陳奕甫多次出入香閨、大街上被緊摟，不過周曉涵透過經紀人否認交往，將兩人關係定調為談得來、有共同興趣的朋友。周曉涵對感情態度審慎，過去坦言聽過太多朋友的戀愛鬼故事而拒絕閃婚，認為必須長期觀察對象。