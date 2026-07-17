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美國半導體股重挫引爆全球科技股賣壓，日本股市17日遭遇猛烈拋售，日經225指數盤中一度暴跌逾4100點，跌破6萬3000點整數關卡，創下近期最大跌幅。雖然尾盤跌勢略有收斂，但終場仍重挫2694.91點、收在6萬4141點，失守6萬5000點，創下約一個月來新低。綜合日媒報導，日經225指數17日開盤後即一路走低，上午收盤已下跌2939點至6萬3896點。下午賣壓進一步擴大，盤中跌幅一度超過4100點，指數最低跌破6萬3000點，市場一度瀰漫恐慌性賣壓，終場跌幅才略為縮小。這也是日經指數連續第二個交易日大跌，前一交易日已重挫逾1900點，兩天累計跌點超過4600點。市場分析指出，本波跌勢主要受到16日美股重挫拖累，尤其費城半導體指數大跌，使投資人擔憂AI與半導體族群估值過高，獲利了結賣壓迅速蔓延至亞洲市場。日本股市中，AI及半導體概念股成為重災區，包括記憶體大廠鎧俠（Kioxia）、半導體設備龍頭東京威力科創（Tokyo Electron）等權值股全面走跌。其中，鎧俠盤中一度跌停，股價已回落至歷史高點約一半水準，顯示市場對科技股的獲利回吐相當猛烈。市場人士指出，AI概念股過去一段時間漲勢過快，隨著投資人重新評估企業估值與未來獲利前景，大量資金選擇先行獲利了結，形成「賣壓引發更多賣壓」的連鎖效應。此外，下午美國股指期貨同步走弱，也進一步加劇市場對全球股市可能同步修正的憂慮；中東地緣政治緊張情勢持續升溫，同樣削弱投資人風險偏好，成為拖累盤勢的另一項因素。有市場分析師形容，17日東京股市走勢與2024年8月曾出現的「令和黑色星期一」相當接近，當時市場也因全球科技股重挫與避險情緒升高，引發投資人恐慌性拋售。由於AI與半導體權值股占日經225指數比重甚高，相關個股表現對大盤影響明顯。市場接下來將聚焦美、日科技企業財報，以及AI投資熱潮是否足以支撐企業獲利成長，這些因素都將左右日股後續能否止跌回穩。