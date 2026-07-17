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記憶體、被動元件仍有料

避開老AI與功率元件

台股今天重挫2953.71點，創下史上最大單日收盤跌點，盤中、收盤皆寫慘案。啟發投顧分析師郭憲政表示，台積電赴美擴大投資的消息刺激下，台積電今走弱，連帶大盤走勢向下。有意佈局的投資朋友，可以留意低基期等個股，並且短期不建議鎖定老AI族群。台股今日從45K關卡一路下殺，週線、月線、季線全部跌破。郭憲政建議，若是空手投資人希望趁大跌進場，可在下週開始分批建立基本持股，但不建議追逐前波漲幅過大的熱門股，而應優先布局已修正一段時間、低基期、低價位或相對低檔的個股，權值股短時間內要快速翻揚的難度相對較高。郭憲政表示，記憶體市場仍持續供不應求，就連特斯拉執行長馬斯克也曾表示，記憶體缺貨情況可能延續至2027年。記憶體製造四雄南亞科、華邦電、旺宏及力積電等，他點名今天跌停的力積電，股價相對低，目前跌破70元；法人預估全年每股純益仍可望達8至9元，加上第一季已賺3.36元，以目前約60元股價估算，本益比不到10倍，相對便宜。至於被動元件族群，他提醒，前波漲勢凌厲，如今修正幅度也相當劇烈，「成也英雄、敗也英雄」。以國巨為例，7月1日股價一度來到1220元，今天收盤699元，短短時間已經下殺快五折。對於空手投資人而言，可考慮逢低分批布局，即使股價仍偏高，也可透過零股或每次100股方式分批買進，並避免使用融資，以降低市場波動帶來的風險。此外，他認為，「老AI」股票概念股及功率元件族群仍未完全修正，不建議急於進場；矽晶圓族群則可持續留意中美晶集團。他表示，相較於股價已突破千元的環球晶，中美晶目前股價約235.5元，今天盤中未觸及跌停，基本面仍穩健，且身為集團龍頭，相對更具投資吸引力。