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鄭照新：不是民眾自己選擇吃到毒油

中聯致癌油事件持續延燒，民進黨發言人吳崢日前在政論節目中與媒體人黃揚明激烈交鋒，脫口說出「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，引發外界批評。台中市副市長鄭照新今（17）日表示，執政黨發言人在油品事件中說出這樣的話，彷彿民眾是自己選擇吃到有問題的油品，態度傲慢，「我們無法苟同」，要求民進黨及吳崢正式向社會道歉。黃揚明昨天在《NOWnews今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中，批評中央政府在致癌油事件爆發初期反應過慢，並當面質問同場來賓吳崢，指出民進黨當年曾因頂新黑心油事件發起「滅頂」行動，如今面對中聯油脂事件，對涉事業者究竟抱持什麼態度。雙方言詞交鋒，現場氣氛一度火爆。吳崢回應過程中脫口說出「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，相關片段曝光後，引發不少網友批評，認為執政黨對食安事件態度失當。台中市政府發言人、副市長鄭照新表示，執政黨發言人在公開場合或節目上的發言，某種程度代表執政黨立場。當他聽到吳崢說出「又不是我逼你吃」時，認為這樣的說法令人難以接受，「在油品事件裡用這樣的態度，彷彿民眾自己選擇吃到有毒的油品，我們無法苟同。」鄭照新指出，台中市政府在事件發生後，第一時間就針對業者延遲自主通報依法開罰，並堅持「查到哪裡、公布到哪裡」的原則，不論是第二層、第三層使用問題油品的產品流向，都秉持即時公開、保障民眾知的權利。他批評，相較於台中市府積極公開資訊，執政黨發言人以「又不是我逼你吃」回應外界質疑，充分展現傲慢態度。「我們不能接受這樣的態度，說出這樣話的人，以及其所代表的團體，都應該正式向社會道歉。」