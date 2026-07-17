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對於致癌油流竄全台，台北市長蔣萬安今（17）日宣布，725一起上凱道，喊出對食安的訴求，食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下臺。民眾黨主席黃國昌稍早也在臉書上響應，「 725一起上凱道，讓民進黨政府聽見人民的憤怒，學會對人民謙卑。下週六，凱道見！」。黃國昌表示，癌油流竄全台，民進黨政府從蓋牌、下架標準一改再改、到資訊混亂甩鍋地方，這個政府已經徹底失能。當人民對執政黨失去信心時，在野黨不能讓人民失望，大家責無旁貸共同捍衛人民食安。黃國昌提到，今天早上他與蔣萬安針對持續擴大的食安危機交換意見，討論中央失能之下，在野力量還能為人民做些什麼。他們有共同的結論：既然民進黨政府不願負責、不肯面對民意，大家必須站出來，替人民發聲。黃國昌說，台灣民眾黨將在立法院持續追究政治責任，要求中央完整公布流向、徹查責任、給人民交代，同時結合地方政府與民間力量，讓全民的怒吼被聽見。邀請所有台灣人民725一起上凱道，讓民進黨政府聽見人民的憤怒，學會對人民謙卑。