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中聯預防性下架新增逾30公噸 陳時中：未來修法會更完備

致癌油事件延燒，國民黨質疑中央涉嫌隱匿資訊，告發行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛。對於行政責任的追究，行政院政委陳時中表示，「誰有錯就辦誰」，不會包庇。行政院長卓榮泰今（17）日批評中聯遲延通報、隱匿事實，已要求檢調單位速查速辦、嚴查嚴辦，同時也對行政單位第一時間無法獲得完整資訊感到抱歉，強調會追究相關行政責任。陳時中今日出席「身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動」。會前接受媒體聯訪時被問到行政責任會追究至哪個層級。他表示，誰有錯誤就辦誰，這很清楚，不會包庇。陳時中說，整體而言是系統性問題，於法來說，過去對於通報沒有訂定非常清楚的後續追蹤檢驗或許有一些漏洞，但後市場的查驗到源頭管理，各方都有責任做好，未來修法會更完備。食藥署今日公告中聯油脂4至6月30批次產品最新下架回收數量，截至7月17日上午11時，7批不合格批次已下架回收2597.7公噸；其餘預防性下架共計5146.2公噸；相較16日下架增加約33公噸。另外，下架產品下游業者清單，今日並無新增。