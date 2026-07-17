我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿根廷與西班牙將爭奪2026世界盃冠軍，台灣運彩「2026世界盃冠軍」玩法中，西班牙賠率1.53倍、阿根廷1.93倍。（圖／翻攝自X FIFA）

▲梅西（Lionel Messi）目前以8進球、4助攻暫居金靴獎熱門，台灣運彩金靴獎得主賠率為1.15倍。（圖／美聯社／達志影像）

開賽時間 對戰組合 客場勝 和局 主場勝 7/19（日）05:00 英格蘭 @ 法國 2.95 3.40 1.55 7/20（一）03:00 阿根廷 @ 西班牙 2.20 2.95 2.10

隊伍 賠率 西班牙 1.53 阿根廷 1.93

球員 賠率 里奧內爾・梅西 1.15 基利安・姆巴佩 1.50 哈里・凱恩 22.50 裘德・貝林漢姆 50.00

2026美加墨世界盃進入最終高潮，冠軍戰與季軍戰即將登場，台灣運彩也已針對最後2場賽事開盤提供投注。冠軍戰將由世界排名第一的衛冕軍阿根廷，對上世界排名第二的「無敵艦隊」西班牙；季軍戰則由英格蘭對決法國。除了單場不讓分玩法，台灣運彩也提供「2026世界盃冠軍」與「金靴獎得主」等投注選項，讓球迷在最後決戰前參與賽事熱度。2026世界盃決賽將於台灣時間7月20日凌晨3點開踢，由阿根廷交手西班牙。台灣運彩不讓分盤口方面，阿根廷勝賠率為2.20倍，和局2.95倍，西班牙勝出則為2.10倍，兩隊賠率相當接近，也反映外界預期這場冠軍戰將十分膠著。另外，在台灣運彩「2026世界盃冠軍」玩法中，西班牙奪冠賠率為1.53倍，阿根廷則是1.93倍。要特別注意的是，「世界盃冠軍」玩法是以FIFA公告的冠軍球隊派彩，與單場「阿根廷@西班牙」賽事投注不同。在冠軍戰之前，季軍戰將於台灣時間7月19日凌晨5點率先登場，由英格蘭對上法國。台灣運彩不讓分賠率方面，英格蘭勝出為2.95倍，和局為3.40倍，法國勝出賠率則是1.55倍。英格蘭在4強戰遭阿根廷逆轉，法國則不敵西班牙，兩隊都帶著錯失決賽的遺憾進入季軍戰。不過從盤口來看，法國仍被視為較有機會拿下勝利的一方。「金靴獎得主」玩法目前仍有4名球員可供投注，其中最大熱門是阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。梅西目前累積8進球、4助攻，賠率為1.15倍；法國射手姆巴佩（Kylian Mbappe）則以8進球、3助攻緊追在後，賠率為1.50倍。英格蘭貝林漢姆（Jude Bellingham）與凱恩（Harry Kane）目前都是6進球、1助攻，兩人若想後來居上難度較高。貝林漢姆金靴賠率為50.00倍，凱恩則是22.50倍。依照世界盃金靴獎規則，若球員進球數相同，將先比較助攻數；若助攻數也相同，則比較上場時間，由上場時間較少者獲獎。台灣運彩提醒，民眾投注前務必確認玩法是「2026世界盃冠軍」，還是單場「阿根廷@西班牙」賽事。「2026世界盃冠軍」玩法，是以FIFA公告的最終冠軍球隊作為派彩依據；但「阿根廷@西班牙」單場賽事不讓分玩法，則是以正規90分鐘加傷停補時的賽果派彩，不包含延長賽與PK大戰結果。投注前應確認玩法與派彩規則，避免誤解。此外，台灣運彩舉辦的「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」活動也將於7月20日結束。不限球種、不限玩法，實體投注單張滿1000元可參加「蘋果日日抽」；線上或實體投注滿2000元可參加「千萬大獎抽」。球迷可在世界盃最後決戰前，支持喜愛球隊並參加抽獎活動。