2026美加墨世界盃進入最終高潮，冠軍戰與季軍戰即將登場，台灣運彩也已針對最後2場賽事開盤提供投注。冠軍戰將由世界排名第一的衛冕軍阿根廷，對上世界排名第二的「無敵艦隊」西班牙；季軍戰則由英格蘭對決法國。除了單場不讓分玩法，台灣運彩也提供「2026世界盃冠軍」與「金靴獎得主」等投注選項，讓球迷在最後決戰前參與賽事熱度。
阿根廷、西班牙爭冠 不讓分賠率接近
2026世界盃決賽將於台灣時間7月20日凌晨3點開踢，由阿根廷交手西班牙。台灣運彩不讓分盤口方面，阿根廷勝賠率為2.20倍，和局2.95倍，西班牙勝出則為2.10倍，兩隊賠率相當接近，也反映外界預期這場冠軍戰將十分膠著。
另外，在台灣運彩「2026世界盃冠軍」玩法中，西班牙奪冠賠率為1.53倍，阿根廷則是1.93倍。要特別注意的是，「世界盃冠軍」玩法是以FIFA公告的冠軍球隊派彩，與單場「阿根廷@西班牙」賽事投注不同。
季軍戰英格蘭對法國 法國賠率較被看好
在冠軍戰之前，季軍戰將於台灣時間7月19日凌晨5點率先登場，由英格蘭對上法國。台灣運彩不讓分賠率方面，英格蘭勝出為2.95倍，和局為3.40倍，法國勝出賠率則是1.55倍。
英格蘭在4強戰遭阿根廷逆轉，法國則不敵西班牙，兩隊都帶著錯失決賽的遺憾進入季軍戰。不過從盤口來看，法國仍被視為較有機會拿下勝利的一方。
金靴獎梅西領跑 姆巴佩仍有機會追上
「金靴獎得主」玩法目前仍有4名球員可供投注，其中最大熱門是阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。梅西目前累積8進球、4助攻，賠率為1.15倍；法國射手姆巴佩（Kylian Mbappe）則以8進球、3助攻緊追在後，賠率為1.50倍。
英格蘭貝林漢姆（Jude Bellingham）與凱恩（Harry Kane）目前都是6進球、1助攻，兩人若想後來居上難度較高。貝林漢姆金靴賠率為50.00倍，凱恩則是22.50倍。
依照世界盃金靴獎規則，若球員進球數相同，將先比較助攻數；若助攻數也相同，則比較上場時間，由上場時間較少者獲獎。
投注玩法不同 冠軍盤與單場盤派彩方式要分清楚
台灣運彩提醒，民眾投注前務必確認玩法是「2026世界盃冠軍」，還是單場「阿根廷@西班牙」賽事。
「2026世界盃冠軍」玩法，是以FIFA公告的最終冠軍球隊作為派彩依據；但「阿根廷@西班牙」單場賽事不讓分玩法，則是以正規90分鐘加傷停補時的賽果派彩，不包含延長賽與PK大戰結果。投注前應確認玩法與派彩規則，避免誤解。
此外，台灣運彩舉辦的「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」活動也將於7月20日結束。不限球種、不限玩法，實體投注單張滿1000元可參加「蘋果日日抽」；線上或實體投注滿2000元可參加「千萬大獎抽」。球迷可在世界盃最後決戰前，支持喜愛球隊並參加抽獎活動。
台灣運彩2026世界盃季軍賽、決賽不讓分賠率
台灣運彩「2026世界盃冠軍」賠率
台灣運彩「2026金靴獎得主」玩法賠率
註：實際賠率以台灣運彩官網為準。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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2026世界盃決賽將於台灣時間7月20日凌晨3點開踢，由阿根廷交手西班牙。台灣運彩不讓分盤口方面，阿根廷勝賠率為2.20倍，和局2.95倍，西班牙勝出則為2.10倍，兩隊賠率相當接近，也反映外界預期這場冠軍戰將十分膠著。
另外，在台灣運彩「2026世界盃冠軍」玩法中，西班牙奪冠賠率為1.53倍，阿根廷則是1.93倍。要特別注意的是，「世界盃冠軍」玩法是以FIFA公告的冠軍球隊派彩，與單場「阿根廷@西班牙」賽事投注不同。
在冠軍戰之前，季軍戰將於台灣時間7月19日凌晨5點率先登場，由英格蘭對上法國。台灣運彩不讓分賠率方面，英格蘭勝出為2.95倍，和局為3.40倍，法國勝出賠率則是1.55倍。
英格蘭在4強戰遭阿根廷逆轉，法國則不敵西班牙，兩隊都帶著錯失決賽的遺憾進入季軍戰。不過從盤口來看，法國仍被視為較有機會拿下勝利的一方。
金靴獎梅西領跑 姆巴佩仍有機會追上
「金靴獎得主」玩法目前仍有4名球員可供投注，其中最大熱門是阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。梅西目前累積8進球、4助攻，賠率為1.15倍；法國射手姆巴佩（Kylian Mbappe）則以8進球、3助攻緊追在後，賠率為1.50倍。
英格蘭貝林漢姆（Jude Bellingham）與凱恩（Harry Kane）目前都是6進球、1助攻，兩人若想後來居上難度較高。貝林漢姆金靴賠率為50.00倍，凱恩則是22.50倍。
依照世界盃金靴獎規則，若球員進球數相同，將先比較助攻數；若助攻數也相同，則比較上場時間，由上場時間較少者獲獎。
台灣運彩提醒，民眾投注前務必確認玩法是「2026世界盃冠軍」，還是單場「阿根廷@西班牙」賽事。
「2026世界盃冠軍」玩法，是以FIFA公告的最終冠軍球隊作為派彩依據；但「阿根廷@西班牙」單場賽事不讓分玩法，則是以正規90分鐘加傷停補時的賽果派彩，不包含延長賽與PK大戰結果。投注前應確認玩法與派彩規則，避免誤解。
此外，台灣運彩舉辦的「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」活動也將於7月20日結束。不限球種、不限玩法，實體投注單張滿1000元可參加「蘋果日日抽」；線上或實體投注滿2000元可參加「千萬大獎抽」。球迷可在世界盃最後決戰前，支持喜愛球隊並參加抽獎活動。
台灣運彩2026世界盃季軍賽、決賽不讓分賠率
|開賽時間
|對戰組合
|客場勝
|和局
|主場勝
|7/19（日）05:00
|英格蘭 @ 法國
|2.95
|3.40
|1.55
|7/20（一）03:00
|阿根廷 @ 西班牙
|2.20
|2.95
|2.10
|隊伍
|賠率
|西班牙
|1.53
|阿根廷
|1.93
|球員
|賠率
|里奧內爾・梅西
|1.15
|基利安・姆巴佩
|1.50
|哈里・凱恩
|22.50
|裘德・貝林漢姆
|50.00
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