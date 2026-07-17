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內政部長劉世芳今在役政司長沈哲芳陪同下，一同訪視成功嶺替代役伙食改善情況並共進午餐。沈哲芳致詞時坦言，知道伙食不太好，所以劉世芳爭取每個月多720元的伙食費，今天也特別從私房錢加菜「蒲燒鰻魚」，讓大家更有活力，獲得台下替代役男熱烈掌聲。今日午餐菜色是「海陸雙主菜」配置，包括醬燒雞腿、蒲燒鰻魚，另有3道配菜及海帶蛋花湯和飯後甜品綠豆湯、另外還有香蕉。沈哲芳致詞時開玩笑說，知道替代役伙食平常不太好，部長劉世芳為此爭取一個月多720元的費用，今天也特別從私房錢加菜「浦燒鰻魚」，讓大家更有活力。內政部今年7月1日起調增替代役團膳主副食費720元，本島調增為4560元，本島澎湖的離島調增為4825元，外島金門、馬祖調增為5360元，外島的離島含國外地區調增為5580元，今年起將建立主副食費定期檢討機制。