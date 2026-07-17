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台灣人為什麼超挺阿根廷？球迷揭原因不意外

▲在台灣，提到支持哪支球隊，不少人第一時間都會想到阿根廷。（圖／美聯社／達志影像）

39歲梅西最後一舞！「梅西效應加持」台灣人瘋挺阿根廷

▲雖然梅西在2022年已經帶領阿根廷拿下世界盃冠軍，今年再度率領阿根廷重回賽場，甚至闖入冠軍賽，但本屆有可能是已經39歲的梅西最後一舞。（圖／美聯社／達志影像）

梅西率阿根廷闖決賽！卻成全球最討厭球隊、還被要求除名

▲儘管由梅西領軍一路闖進決賽，但阿根廷晉級過程極大爭議，包括阿根廷兇悍的球風、判罰偏袒阿根廷以及場邊阿根廷球迷種族歧視的行為等，讓阿根廷瞬間成為全球最討厭的球隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽冠軍戰，將於台灣時間7月20日（一）凌晨3時登場，由阿根廷與西班牙爭奪第一。不過今年阿根廷卻在全球掀起巨大爭議，不僅遭批球風粗暴、判罰偏袒，甚至有網站發起連署要求將阿根廷逐出世界盃，形成與台灣截然不同的支持氛圍。過去有網友在PTT發文詢問，表示他周圍的人和台灣網友，多數都是支持阿根廷，尤其對梅西更是情有獨鍾，讓他不解「為什麼台灣人普遍支持阿根廷呢？有沒有八卦？」貼文曝光後，隨即引來眾人坦言台灣人愛跟風狀況，加上不少一日球迷認識的球員不多，多數只知道梅西等人，成為支持阿根廷的最大動力，「梅西這身高能踢成這樣，根本是神了吧」、綜合網友看法，台灣人普遍支持阿根廷，主要是因為「梅西效應」，身為當代最具影響力的足球巨星梅西（Lionel Messi）在台灣擁有壓倒性的球迷基礎，進而帶動了對阿根廷國家隊的支持，加上他從少年到稱霸球場的勵志過程，以及在國際賽場上的奮鬥身影，讓許多台灣民眾產生強烈共鳴。雖然梅西在2022年已經帶領阿根廷拿下世界盃冠軍，今年再度率領阿根廷重回賽場，甚至闖入冠軍賽，但本屆有可能是已經39歲的梅西最後一舞，導致阿根廷隊伍的一舉一動都備受球迷關注。但阿根廷在今年的世界盃掀起了巨大的全球輿論風暴，儘管由梅西領軍一路闖進決賽，但晉級過程極大爭議，包括阿根廷兇悍的球風、判罰偏袒阿根廷以及場邊阿根廷球迷種族歧視的行為等，讓阿根廷瞬間成為全球最討厭的球隊，甚至還有一個名為「argentinaout.com」的網站，連署將阿根廷逐出世界盃。根據《紐約時報》報導分析，這股反感不再侷限於墨西哥，進一步擴及哥倫比亞、智利、烏拉圭及秘魯等國，不少拉美球迷雖然承認梅西是「史上最偉大的球員」之一，但阿根廷國家隊的爭議增多，也進一步加深部分球迷的不滿，引發外界關注。