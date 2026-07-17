我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鐵宣布，8月新自強號將採全車對號座模式。（圖／記者朱永強攝）

新措施於8月週末實施，目的是？

▪️「無座票搭新自強號」有什麼規定嗎？

台鐵宣布，將針對新自強號有全新疏運措施，8月1日起至8月31日止，西部幹線的EMU3000型新自強號於週五、週六及週日將全面停止販售自由座車票，臨時改採「全車對號座」模式。同時，為了兼顧旅客當日搭車的緊急需求，台鐵也將於乘車日當天，在各車站窗口及自動售票機限量發售200張無座票，除6車騰雲座艙外，其餘車廂均可搭乘。根據台鐵規定，原本的新自強號不可刷電子票證（悠遊卡、TPASS進入搭乘，但若是誤搭時，需由車長協助補票並加收罰款，補票之外還將依規加收50% 票價，且部分班次有販售自由座此措施。台鐵指出，▪️台鐵發布新聞稿表示，此措施將在8月周末將西部幹線EMU3000型暫時改為全車對號座，核心出發點就是為了維護行車整體的安全與服務質感，避免車廂承載量過載。透過總量管制，將週末尖峰時段的乘車人數控制在合理範圍內，提供每位出遊民眾更有品質的鐵道旅行體驗。台鐵強調，順利買到這200張限量無座票的旅客，台鐵解釋，因騰雲座艙屬於高階的商務服務空間，車廂內設有專屬餐飲服務與較寬敞的座椅配置，因此台鐵維持一貫的嚴格管制，不開放任何無座票的旅客進入站立，以維護商務艙旅客的乘車品質。