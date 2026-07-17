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針對致癌油事件，台北市長蔣萬安今（17）日宣布，725上凱道，一起讓民進黨政府聽到人民的聲音。對此，國民黨主席鄭麗文下午特別召開記者會表示，725傍晚5點將集結民眾與國民黨站在一起，一起舉行「我是人，我反毒台」活動，集會遊行將從晚上6點開始一路到晚上8點，一起在凱道發出群眾的怒吼。鄭麗文表示，食安風暴不斷擴大延燒，人民民心慌慌，但是中央政府到今天沒法有效控制擴大，完全無能危機管理，事情爆發開始，還不斷延遲甩鍋，根本暴露中央政府嚴重失能和無能。鄭麗文提到，民進黨執政發生核食、萊豬、有毒雞蛋、毒蘋果、致癌毒油，但是政府傲慢、失能、無能，「吃毒油逼我們上街頭」，民眾憤怒已經炸鍋，在野黨要反應人民怒吼，讓民進黨政府負政治責任。鄭麗文說，7月25日週六剛好是國民黨全代會，包括海內外黨代表等人，因此，會議結束後，邀請大家傍晚一起前往凱道，參加「我是人，我反毒台」，五點開始集結、六點開始，一起在凱道舉辦群眾晚會。