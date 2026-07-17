不少人習慣從名牌服飾、精品包或豪華名車判斷一個人是否有錢，不過真正的高資產族群，未必會把財力穿在身上，日本一名前銀行員觀察，擁有1億日圓(約2000萬元台幣)以上資產的人，穿著可能相當樸素，也可能十分華麗，單看服裝很難判斷，但鞋子與包包的「使用狀態」，往往藏不住一個人的生活習慣及財務狀況。
有錢人不一定穿名牌
日本理財網站《All About》報導，曾任職金融機構、現為獨立理財規劃顧問的飯田道子，根據過去接觸高資產客戶的經驗指出，擁有1億日圓約2000萬台幣以上資產的人，穿著風格通常呈現兩極化，有些人打扮簡單低調，也有人偏好華麗服裝，因此很難只憑第一眼判斷對方是否有錢。不過，無論穿著樸素或奢華，高資產人士使用的物品通常具有一定品質，也相當重視物品的保養狀態。
特徵一：鞋子不一定昂貴，但維持乾淨完整
飯田道子表示，觀察一個人的鞋子，有時可以看出其目前的生活狀態，真正有一定資產的人，鞋子不一定是昂貴名牌，卻大多維持乾淨完整，不太會出現明顯變形、污漬、鞋底嚴重磨損或鞋墊老化等情況。她也提到，部分從事業務或銷售工作的人，確實會觀察客戶鞋子的款式及保養狀況，藉此推測對方可能負擔的商品價位。
特徵二：不用紙袋充當包包，舊包也保養得宜
除了鞋子，包包也是另一項觀察重點，飯田道子指出，攜帶物品較多時，偶爾使用紙袋並不罕見，但在正式或商務場合，高資產人士通常會另外準備皮革包、帆布包或狀態良好的丹寧布包，不會長期以紙袋代替包包。
即使使用的是推出多年的舊款包包，也能看出使用者有定期整理、妥善保養。相較之下，有些人雖然拎著價格昂貴的精品包，包身卻已經磨損、變形，實際財務狀況未必如外表看起來寬裕。
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日本理財網站《All About》報導，曾任職金融機構、現為獨立理財規劃顧問的飯田道子，根據過去接觸高資產客戶的經驗指出，擁有1億日圓約2000萬台幣以上資產的人，穿著風格通常呈現兩極化，有些人打扮簡單低調，也有人偏好華麗服裝，因此很難只憑第一眼判斷對方是否有錢。不過，無論穿著樸素或奢華，高資產人士使用的物品通常具有一定品質，也相當重視物品的保養狀態。
飯田道子表示，觀察一個人的鞋子，有時可以看出其目前的生活狀態，真正有一定資產的人，鞋子不一定是昂貴名牌，卻大多維持乾淨完整，不太會出現明顯變形、污漬、鞋底嚴重磨損或鞋墊老化等情況。她也提到，部分從事業務或銷售工作的人，確實會觀察客戶鞋子的款式及保養狀況，藉此推測對方可能負擔的商品價位。
特徵二：不用紙袋充當包包，舊包也保養得宜
除了鞋子，包包也是另一項觀察重點，飯田道子指出，攜帶物品較多時，偶爾使用紙袋並不罕見，但在正式或商務場合，高資產人士通常會另外準備皮革包、帆布包或狀態良好的丹寧布包，不會長期以紙袋代替包包。
即使使用的是推出多年的舊款包包，也能看出使用者有定期整理、妥善保養。相較之下，有些人雖然拎著價格昂貴的精品包，包身卻已經磨損、變形，實際財務狀況未必如外表看起來寬裕。