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台北市議會開議第三天，台北市長蔣萬安前一天進行施政報告時，槓上民進黨市議員簡舒培，痛罵她是索資佛地魔，兩人吵得不可開交，對罵時間長達7分鐘。而今（17）日國民黨議員汪志冰忍不住在質詢時，隔空大酸簡舒培，原本想說好認真，索資10萬筆，她連車尾燈都看不到，結果弄半天竟然是要護短，「這種作為就是霸凌」。汪志冰在質詢時，特別感謝蔣萬安的怒髮衝冠，把簡舒培索資10萬筆的實情講出來。原來簡舒培是因為自己的助理被開罰單，要報仇，才會一下子索資十萬筆，還不讓蔣萬安捍衛自己的員工，真的是笑死人。汪志冰越講越激動，忍不住喊話簡舒培是一個好棒棒的老闆，但是轉過頭來卻欺壓基層的公務人員，讓人家敢怒不敢言，連要到研究室都皮皮挫？是什麼樣的議員可以做到這個樣子？全世界找不到。「這就是我們台北市議會議員的態度，讓人不恥。」針對簡舒培要蔣萬安趕快公布所有索資議員名單，汪志冰表示，她要捍衛正常索資，反對議員霸凌索資，所以她要率先響應，請市府公布她的紀錄，內容不但要有筆數，內容也要公布出來。「因為我沒有徇私，沒有要報仇，所以歡迎公布以示公平。」