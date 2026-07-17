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▲ IceShell® 科技全效透濕冰鋒氣殼 集結 ONE BOY 最新機能科技，具備 UPF50+ 高效防曬、Q-MAX 0.556 瞬間涼感、5 級高透濕機能

機能服飾品牌 ONE BOY 正式宣布，由凍齡女神孫淑媚擔任品牌全新代言人，攜手揭開品牌全新篇章。此次合作不僅象徵品牌形象全面升級，更希望透過孫淑媚自然、自信且充滿親和力的個人魅力，傳遞 ONE BOY 所倡導的「科技融入生活，舒適成就日常」品牌理念，並同步推出全新升級的 IceShell® 科技全效透濕冰鋒氣殼，重新定義夏季機能穿搭。ONE BOY 表示，品牌始終相信，一件好的機能服飾，不只是提供防曬、透氣或涼感等功能，更應該成為陪伴生活的日常夥伴。從都市通勤、戶外旅行、親子出遊，到運動健走與假日休閒，希望每位消費者都能自在享受每一段旅程，不因炎熱而限制生活節奏。談及此次合作，ONE BOY 表示，孫淑媚多年來始終以真誠、自然且充滿韌性的形象深受觀眾喜愛，無論是在工作或生活中，都展現從容自在的生活態度。她不刻意追求流行，而是忠於自我，這份真實與自信，正與 ONE BOY 所追求的品牌精神高度契合。首次擔任 ONE BOY 品牌代言人，孫淑媚分享：「我很重視穿衣服時的舒服感，尤其夏天，只要穿得太悶、太厚重，就很容易影響一整天的心情。第一次穿上 ONE BOY 冰鋒氣殼，就覺得它真的很輕、很透氣，不僅是涼 冰，還是讓人願意一直穿著的舒適感。」她也笑著表示，自己平時喜歡旅行、散步，也常需要長時間在戶外工作，因此防曬與舒適性都非常重要。「以前夏天有時候為了防曬還是得穿外套，但常常一下子就覺得悶熱。IceShell® 冰鋒氣殼讓我改變了這種印象，穿著很輕盈，風吹過來的時候很舒服，就算天氣很熱，也能保持自在。」作為今年夏季主打新品，IceShell® 科技全效透濕冰鋒氣殼 集結 ONE BOY 最新機能科技，具備 UPF50+ 高效防曬、Q-MAX 0.556 瞬間涼感、5 級高透濕機能，並採用約 218 公克超輕量設計 與約 0.2 公分輕薄厚度，背部及雙側加入 3D 循環透氣結構，有效提升空氣流動與散熱效率，打造宛如行走冷氣房般的舒適體驗。除了 IceShell® 冰鋒氣殼之外，今年 ONE BOY 也同步推出完整冰鋒系列商品，包括冰鋒 T、冰鋒褲、冰鋒牛仔褲等夏季機能單品，從上身到下身全面升級，滿足不同生活情境需求，讓機能服飾真正融入日常穿搭，陪伴消費者迎接每一個炎熱夏日。ONE BOY 表示，未來將攜手孫淑媚展開一系列品牌形象廣告、數位內容及整合行銷活動，希望透過代言人的自然魅力，結合品牌持續創新的科技機能，將「舒適、自在、機能」的品牌精神傳遞給更多消費者。從一件防曬外套開始，改變夏天的穿著體驗；從一次合作開始，開啟品牌全新的里程碑。ONE BOY 攜手品牌代言人孫淑媚，以全新 IceShell® 科技全效透濕冰鋒氣殼為起點，邀請每一位消費者一起感受更輕、更涼、更自在的夏日生活，迎接屬於機能穿搭的穿比不穿還涼新世代。