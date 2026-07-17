台灣愛滋病學會與愛滋感染者權益促進會共同推動「U=U衛教宣導車」巡迴活動，17日起一連三天深入台中市區，行經台中車站、逢甲商圈、勤美草悟道、大甲鎮瀾宮及豐原廟東等人潮聚集地，透過行動宣導車與影音播放，向民眾傳遞「U=U（Undetectable = Untransmittable，測不到病毒量即不具傳染力）」的醫學實證觀念，盼降低社會對愛滋感染者的誤解與污名。
主辦單位表示，U=U概念已獲全球醫學界廣泛驗證，意指感染者只要規律接受抗病毒治療，使病毒量持續維持在測不到的狀態，便不會透過性行為傳播HIV。此次巡迴除持續推廣篩檢與治療的重要性，希望能讓更多民眾理解科學證據，建立正確防治觀念。
衛生福利部疾病管制署指出，台灣自2021年將U=U納入安全性行為範疇後，愛滋防治持續朝友善環境邁進。根據2025年統計，國內已達成「93-96-95」防治成果，亦即93%感染者知道自身感染狀況、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者成功抑制病毒量，整體表現優於全球平均。疾管署認為，要進一步達成第一個95%目標，關鍵仍在於消除社會歧視，讓更多人願意接受篩檢與及早治療。
愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示，近年社會對U=U的認識逐漸提升，但相關討論多集中在北部，因此今年特別將宣導車開往中南部，希望透過更貼近生活的方式，把正確衛教資訊帶到各地，讓更多民眾理解「測不到病毒量即不具傳染力」概念，進一步減少對感染者的偏見。
此次宣導車同步播放《Team U=U》宣導影片，由藝人沈玉琳、林襄及網紅老喬擔任宣導大使，以輕鬆易懂的方式介紹U=U觀念。活動巡迴至19日止，民眾可掃描車身QR Code或至Team U=U 專屬網頁（https://teamuu.com/）了解相關資訊並參與線上投票。全台巡迴活動則將持續至8月底止，更多資訊請上愛滋感染者權益促進會官網https://praatw.org/查看。
我是廣告 請繼續往下閱讀
愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示，近年社會對U=U的認識逐漸提升，但相關討論多集中在北部，因此今年特別將宣導車開往中南部，希望透過更貼近生活的方式，把正確衛教資訊帶到各地，讓更多民眾理解「測不到病毒量即不具傳染力」概念，進一步減少對感染者的偏見。
此次宣導車同步播放《Team U=U》宣導影片，由藝人沈玉琳、林襄及網紅老喬擔任宣導大使，以輕鬆易懂的方式介紹U=U觀念。活動巡迴至19日止，民眾可掃描車身QR Code或至Team U=U 專屬網頁（https://teamuu.com/）了解相關資訊並參與線上投票。全台巡迴活動則將持續至8月底止，更多資訊請上愛滋感染者權益促進會官網https://praatw.org/查看。