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2026美加墨世界盃決賽將由阿根廷對上西班牙，兩支傳統強權爭冠已經話題十足，但若再加上梅西（Lionel Messi）、亞馬爾（Lamine Yamal）、斯卡洛尼（Lionel Scaloni）與德拉富恩特（Luis de la Fuente）之間的奇妙連結，這場冠軍戰更像是一部早被足球命運寫好的劇本。外媒就整理出阿根廷與西班牙決賽前多項巧合，讓不少球迷直呼「太玄了」。本屆世界盃決賽將在美國紐澤西大都會人壽體育場舉行，而這座球場對梅西來說，曾是最痛的地方之一。2016年美洲盃決賽，阿根廷在這裡與智利踢到PK大戰，最終無緣冠軍。賽後梅西情緒崩潰，一度宣布退出阿根廷國家隊。雖然這次退休宣言後來沒有成真，但那一幕成為阿根廷球迷心中最難忘的傷口。10年後，梅西又回到同一座球場，而且這次站上的不是美洲盃決賽，而是世界盃決賽。當年見證他心碎的地方，如今可能成為他帶領阿根廷完成世界盃連霸、拿下個人第2座世界盃冠軍的舞台。這場決賽另一個最具戲劇性的巧合，就是梅西與亞馬爾之間那張經典合照。2007年，當時還是巴薩新星的梅西參與聯合國兒童基金會（UNICEF）相關公益拍攝活動，照片中他抱著一名嬰兒，甚至一起完成澡盆主題拍攝。多年後，球迷才知道，那名嬰兒正是如今西班牙天才亞馬爾。當年的梅西不會知道，懷裡那個孩子未來會成為足壇最受期待的新星；亞馬爾當然也不可能知道，19年後自己會在世界盃決賽與這位阿根廷傳奇正面交鋒。從澡盆旁的一張公益照片，到世界盃決賽的世代對決，這段故事也讓本屆決賽多了一層命運感。更玄的是，「19」這個數字在兩人身上不斷出現。當年梅西與嬰兒亞馬爾拍照時，他在巴塞隆納身穿的是19號球衣。19年後，亞馬爾正好穿著西班牙國家隊19號球衣出戰世界盃，而且他也已經年滿19歲，成為西班牙前場最受矚目的天才。梅西後來從巴薩19號變成象徵傳奇的10號，亞馬爾也被外界視為可能接班梅西的新世代球星。如今兩人站上世界盃決賽，19年前的一張照片、19號球衣與19歲年紀，全部被球迷重新串起來，也難怪這場決賽被賦予濃厚玄學色彩。不只場上有梅西與亞馬爾，場邊也有一段特別關係。西班牙總教練德拉富恩特，過去曾在西班牙足協教練學院任教，而阿根廷總教練斯卡洛尼曾是他的學生之一。