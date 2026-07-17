台灣高鐵隱藏優惠被挖出了！社群平台 Threads 近日熱議高鐵註冊免費會員後，每月就能秒領 2 張「88 折指定車次券」，雙程最高現省 370 元，讓萬名網友驚呼差超多。不過高鐵官方也提醒，該好康已進入最後倒數 2 個月階段，且退換票規則嚴格，搶券前務必看清。此外，《NOWNEWS今日新聞》更同步起底隱藏的「3 大常態紅利」，帶您一次打包高鐵省錢全攻略！
🟡 免費註冊會員領折扣 兩步驟登入秒拿券
實際上台灣高鐵官網查詢，這項被視為隱藏優惠的「月月GO有禮」專案，目前適用訂位與搭乘期間只到 2026 年 9 月 30 日截止（高鐵公告之疏運期不適用），等同福利進入最後倒數階段。
民眾想要領取，只要免費註冊成為「TGo會員」，並透過以下簡單兩步驟就能在手機內找到：
去哪裡找： 打開白色底的「台灣高鐵」App，成功登入帳號後，進入「我的帳號」點選「我的車票」，再點入「車票優惠」或高鐵會員 TGo「兌換專區」，就會看到每月自動派發的 2 張 88 折優惠券。
如何使用： 點選購票時，必須依搭乘需求月份選擇當月方案（例如欲訂 7 月車次需選 7 月方案），並勾選標準車廂對號座的「指定車次」即可直接折抵。官方提醒，選定優惠券後必須立即完成付款，若交易失敗，優惠資格將於 15 分鐘後自動退回帳戶。
實際翻開官方票價表，若購買端點站「南港－左營」標準車廂對號座，單程票價將從 1,530 元直接降至 1,345 元，單張立刻省下 185 元！每人每月可爽用 2 張，等於雙人來回或一人雙程直接現賺 370 元，對通勤族來說不無小補。
🟡 九月底截止最後倒數 退票變更三大規則
然而，高鐵這口免費的大肥肉雖然誘人，官方卻設下三大嚴格的票務規則，一旦踩雷，好不容易到手的折扣就會直接泡湯：
規則一（變更僅限一次）： 購票後若想更改行程，每張車票可享有「免費變更指定車次乙次」的機會。但特別注意，如果變更時改選了「非指定車次」（非促銷班次），將無法繼續享有原先的 88 折優惠，必須當場多退少補補足全額差價。
規則二（退票直接沒收優惠）： 如果決定直接退票，高鐵除了會依規定收取 20 元的退票手續費外，原有的 88 折優惠資格「恕不退還」，也無法主張折換等價現金。這意味著只要按下退票，這張折扣券就直接報銷、無法重新補發。
規則三（臨櫃/線上辦理時限）： 尚未取票的旅客，可直接在 TGo 會員專區、T-EX 行動購票 App 或車站窗口辦理退換；若已經取票，則必須至車站窗口或原取票通路辦理。不論哪種形式，全部的退換票作業都必須在「原列車發車前 30 分鐘」完成辦理，逾時高鐵將一律不受理。
🟡 點數當現金折抵車資 壽星加碼列車商品打折
除了倒數中的 88 折券，高鐵官方其實還藏有三大常態性的「隱藏紅利」，只要善用 TGo 會員系統，就能邊搭車邊賺外快：
消費 20 元積 1 點，點數直接當現金： 購票金額每 20 元即可累積 1 點，亦可將銀行、超商、電信、LINE 等紅利轉換過來。點數可在購票時實打實地折抵車資，方案為 500 點折 100 元、1000 點折 200 元（依此類推，最高 4000 點折 800 元），也可透過「點數365」線上兌換咖啡商品，或折抵「高鐵假期」行程。
壽星當月福利連發： 專屬於會員的生日月份，除了搭乘高鐵享點數加碼贈、高鐵假期點數 2 倍贈外，入住指定行程飯店還享有壽星專屬好禮，並可獲得「T-Shopping 高鐵線上購」的生日折扣碼。
出示 App 頁面，列車販售商品 95 折： 許多人不知道的隱藏好康，會員只要在車上購買推車商品時，主動出示會員 QR Code 頁面，即可享有 95 折優惠（高鐵便當及特價商品除外）。多項長青福利環環相扣，回饋率驚人，常客千萬別讓自己的權益睡著了。
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實際上台灣高鐵官網查詢，這項被視為隱藏優惠的「月月GO有禮」專案，目前適用訂位與搭乘期間只到 2026 年 9 月 30 日截止（高鐵公告之疏運期不適用），等同福利進入最後倒數階段。
民眾想要領取，只要免費註冊成為「TGo會員」，並透過以下簡單兩步驟就能在手機內找到：
去哪裡找： 打開白色底的「台灣高鐵」App，成功登入帳號後，進入「我的帳號」點選「我的車票」，再點入「車票優惠」或高鐵會員 TGo「兌換專區」，就會看到每月自動派發的 2 張 88 折優惠券。
實際翻開官方票價表，若購買端點站「南港－左營」標準車廂對號座，單程票價將從 1,530 元直接降至 1,345 元，單張立刻省下 185 元！每人每月可爽用 2 張，等於雙人來回或一人雙程直接現賺 370 元，對通勤族來說不無小補。
然而，高鐵這口免費的大肥肉雖然誘人，官方卻設下三大嚴格的票務規則，一旦踩雷，好不容易到手的折扣就會直接泡湯：
規則一（變更僅限一次）： 購票後若想更改行程，每張車票可享有「免費變更指定車次乙次」的機會。但特別注意，如果變更時改選了「非指定車次」（非促銷班次），將無法繼續享有原先的 88 折優惠，必須當場多退少補補足全額差價。
規則二（退票直接沒收優惠）： 如果決定直接退票，高鐵除了會依規定收取 20 元的退票手續費外，原有的 88 折優惠資格「恕不退還」，也無法主張折換等價現金。這意味著只要按下退票，這張折扣券就直接報銷、無法重新補發。
規則三（臨櫃/線上辦理時限）： 尚未取票的旅客，可直接在 TGo 會員專區、T-EX 行動購票 App 或車站窗口辦理退換；若已經取票，則必須至車站窗口或原取票通路辦理。不論哪種形式，全部的退換票作業都必須在「原列車發車前 30 分鐘」完成辦理，逾時高鐵將一律不受理。
除了倒數中的 88 折券，高鐵官方其實還藏有三大常態性的「隱藏紅利」，只要善用 TGo 會員系統，就能邊搭車邊賺外快：
消費 20 元積 1 點，點數直接當現金： 購票金額每 20 元即可累積 1 點，亦可將銀行、超商、電信、LINE 等紅利轉換過來。點數可在購票時實打實地折抵車資，方案為 500 點折 100 元、1000 點折 200 元（依此類推，最高 4000 點折 800 元），也可透過「點數365」線上兌換咖啡商品，或折抵「高鐵假期」行程。
壽星當月福利連發： 專屬於會員的生日月份，除了搭乘高鐵享點數加碼贈、高鐵假期點數 2 倍贈外，入住指定行程飯店還享有壽星專屬好禮，並可獲得「T-Shopping 高鐵線上購」的生日折扣碼。
出示 App 頁面，列車販售商品 95 折： 許多人不知道的隱藏好康，會員只要在車上購買推車商品時，主動出示會員 QR Code 頁面，即可享有 95 折優惠（高鐵便當及特價商品除外）。多項長青福利環環相扣，回饋率驚人，常客千萬別讓自己的權益睡著了。