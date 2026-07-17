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台積電利空領跌

技術面看4.2萬關卡

台股今天重挫2953.71點，創下史上最大單日收盤跌點，週線、月線、季線全部跌破。啟發投顧分析師郭憲政表示，受到台積電赴美投資加大影響，台積電一開盤即走弱，也成拖累大盤的主要指標。不過今天整體盤勢有些跌過頭，現股投資者下禮拜可以觀察4.2萬點關卡再決定；空手者下週也可以選擇相對低檔股票慢慢佈局。台積電今日下跌180元，收2290元，貢獻指數約1300點下挫。郭憲政表示，今天盤勢重挫的關鍵在於台積電開盤即一路走弱。市場解讀台積電宣布再投資美國1000億美元後，未來先進製程、2奈米以下產能可能逐步移往美國，引發市場對「台灣矽盾」效應削弱的疑慮，使台積電成為拖累大盤的主要指標，也導致指數盤中一路下探。從技術面觀察，郭憲政說，從週線分析，本波最大成交量出現在今年5月29日當週，成交量突破7兆元，K棒高點44954點、低點42667點，因此42667點有強烈多頭抵抗。今天收盤42671點，幾乎就在該支撐位置附近，只要後續沒有以大量跌破週線支撐，技術面仍具有一定支撐力道。若從月線觀察，郭憲政指出，自去年4月30日對等關稅事件以來，加權指數月線K棒始終比前一根高，且低檔未破；目前最重要的觀察位置為上個月低點42006點，預期有主力與法人積極守住。今天收盤42671點，距離關鍵支撐仍有一段距離，只要42006點沒有正式跌破，即使盤中短暫失守後迅速站回，都不至於破壞整體趨勢。「今天盤勢有些跌過頭」，郭憲政說，開盤即出現散戶承接買盤，而融資餘額預估會減少，有助後續盤勢穩定。若手中持股並非追高買進或使用融資，可先耐心觀察一、兩天，等待42K附近支撐是否有效後，再決定是否調整部位。