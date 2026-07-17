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中聯致癌油事件連環爆，至今已有五個批號的不合格油品，外界關注成功嶺替代役男的飲食安全，役政司長沈哲芳今（17）日表示，替代役男的食用油沒有用到五批不合格油品，目前也都改用美食家跟大成的沙拉油。《NOWNEWS今日新聞》日前報導，成功嶺替代役原先是輪流使用福壽和台糖的大豆沙拉油，其中福壽的大豆沙拉油使用的並非此次中標的批號，但為求謹慎，已經送驗並且全部停用，自7月3日起全部改用台糖。沒想到近日爆出中聯油延燒到台糖，緊急下架2千公噸油品。台糖昨表示，受影響產品7月1日送驗時證明合格安全，再次送驗7月24日會有結果，屆時會再對外說明。內政部部務會報今移師到台中成功嶺，同時也訪視替代役新訓中心，對於成功嶺替代役男食安問題，沈哲芳說，成功嶺替代役男食用的福壽、台糖用油，都沒有用到致癌物超標的「苯駢芘」（BaP）問題油，且事件爆發後，已在7月6日全面改用美食家、大成沙拉油。