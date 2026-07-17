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▲航高管制查詢，操作頁面(圖／都發局提供2026.7.17)

為落實簡政便民、大幅提升建築執照審查效率，台中市政府都市發展局與軍方攜手合作，針對清泉崗軍民合用機場航高管制範圍，共同建置完成「台中市各行政區限建高度列表（含地段標註）」。目前全市共有18個行政區納入航高限制，相關列表已正式公告於都發局官網，提供建築業界與市民線上即時查詢，免去過去公文往返的奔波之苦。台中清泉崗機場為重要軍民合用機場，為維護飛航安全、避免建築物超高影響航道，國防部與內政部於民國106年會銜公告「清泉崗軍民合用機場航高管制範圍」。都發局長李正偉表示，過去民眾在管制範圍內申請建築執照時，因涉及複雜的航高幾何幾面，往往需要逐案函會軍方查詢與審查，程序較為繁瑣且耗時。本著「市民至上、簡政創新」的立場，都發局特別與軍方召開會議協調，將抽象的航高管制線，轉化為具體的行政區及地段高度限制。李正偉指出，透過本次彙整的限建高度列表，將全市18個受管制行政區（含對應地段）資訊完全透明化。民眾及建築師如今可直接於線上對照土地坐落之「地段」與「限建高度」，申辦流程化繁為簡。都發局說明，新制上路後，建築審查流程將依據規劃高度採取「雙軌分流」機制；「未超過列表限高者」：若建築設計高度在列表安全範圍內，免再個別函送軍方會辦，將由都發局逕行加速建築執照審查，可大幅縮短行政時程。「超過列表限高者」：若建築因特殊開發需求導致高度超標，則須由申請人檢具完整的軍事禁限建審查書件送至都發局。都發局將扮演「單一窗口」，代為發函轉送軍方進行專業審查，後續再依軍方具體回文之准駁意見辦理建照核發。都發局強調，此項政策不僅能兼顧並守護清泉崗機場的飛航安全，更落實了行政簡化的承諾。未來將持續推動都市發展資訊透明化，打造更高效、友善的宜居城市環境。