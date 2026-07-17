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民眾黨可當「有用八席」！黃暐瀚：堅持主體性、不靠藍靠綠

民眾黨創黨主席柯文哲日前談及政局時感嘆，若總統賴清德上任之初願意推動「綠白合」，今日就不會亂成這種局面，民眾黨也不必「搞蛋」；而此番言論隨即引來國民黨桃園市議員凌濤怒轟：「你的價值和中心思想到底在哪？」對此，媒體人黃暐瀚質疑，已和藍營談婚約、怎又期待綠營來提親？他建議白營只要堅持主體性，完全可以當「有用的八席」。黃暐瀚表示，先不管「凌濤之怒」是為哪樁？凌濤質疑柯文哲的內容，有沒有道理？2023年底柯才與藍營簽下「六點聲明」，形同「聯合競選」，代表總統候選人不是侯就是柯，並共組「執政團隊」，這代表民眾黨2023年選擇的「隊友」就是國民黨無誤。怎麼會這頭已和藍營談婚約，轉頭又在期待綠營來提親？柯文哲到底是要「藍白合」？要「綠白合」？還是都可以？黃暐瀚認為，柯文哲聯合政府的概念，內容沒問題。如果民進黨當初願意讓黃珊珊當立法院長，過去兩年立院綠白「一路碾壓」，什麼人事案、總預算、國防特別條例，都沒國民黨什麼事了。但現實狀況卻是，過去兩年藍白擰成一股繩，綠白形同水火不容，事已至此，柯文哲再來「碎唸」賴清德怎麼不來談？「看在藍營戰友眼裡，情何以堪？」黃暐瀚直言，這種話由自己來講，或媒體人尚毅夫講，都叫「政治分析」，但柯文哲不是政治評論員，是黨主席、是總統參選人，公開感嘆如果賴清德有開口談合作，過去兩年民眾黨就不必這樣「搞蛋」。黃暐瀚感嘆，難道過去兩年，民眾黨都在「搞蛋」？搞蛋的政黨，表面上懲罰的是執政黨，實際上受害的卻是整個台灣。其實，民眾黨完全可以當「有用的八席」，只要堅持主體性，不固定靠藍靠綠，那立院每一案，都可以是由白色力量決定。