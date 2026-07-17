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▲沈玉琳透露仍有其他節目邀約，雖然還是心會癢，但還是直接婉謝對方。（圖／記者嚴俊強攝影）

沈玉琳去年7月底罹患血癌，經過休養後今年回歸演藝圈，工作邀約不斷。今（17）日出席 《百分百娛樂》開播記者會，透露手上有2帶狀節目、1個外景節目以及網路節目正在籌備中，粗估月入500萬。提到理財，沈玉琳透露：「我對股票、期貨沒興趣，也意外造就財富傳奇，就是買房子。」目前擁有5間房產。但他也提到，住院期間老婆瞞著他偷偷賣掉800萬的敞篷車，以450萬元賣出讓沈玉琳耿耿於懷。沈玉琳出院後工作邀約不斷，手上目前有《11點熱吵店》、《人生無限好公司》，如今又接下談話性節目 《百分百娛樂》，另外還有一個網路節目正在籌備中。受訪時，沈玉琳透露仍有其他節目邀約，雖然還是心會癢，但還是直接婉謝對方，直言：「大概這樣就排滿了，一個禮拜就7天而已。」不少人擔心他的身體是否能負荷？對此，沈玉琳強調都是有經過醫生同意的，「不要把自己當病人，我都把這句話拿來鼓勵別人。」看到有網友留言：「應該在家休息，好好安詳晚年。」讓沈玉琳笑說，看到這些原本沒病都氣出病了，認為人生還是要有目標。沈玉琳手握多個節目，月收高達500萬，被問到理財方法？他坦言從小受到爸爸的影響，對股票、期貨沒興趣，因此把錢都拿去買房子，目前擁有五間房。不過他也提到，去年買了人生夢想的敞篷車，沒想到才隔3個月就住院，他笑說：「我老婆視為不祥就賣掉了，沒經過我的同意。」沈玉琳透露當時買800萬，但在二手行情中，車款越特別、越冷門，價格就會直接對半砍，最後以450萬元賣出，讓他哭笑不得。