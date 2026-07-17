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已故音樂人黃大煒生日前遭週刊爆料「三人行」，與女友Vicky及音樂夥伴Polo WL（保羅王劉）相處密切，對此曾合作影集《化外之醫》的監製湯昇榮發聲力挺，甚至當面傳訊息向他表示關心，今（17）日為《成名在望》宣傳受訪，提到Polo有回他訊息，並且向他表示感謝。湯昇榮表示，他昨天傳完訊息給Polo之後，對方有回他訊息「他有看到新聞，說『謝謝我幫他說話』，他不希望這件事發生，大概是這樣」他也表示其實自己不喜歡去評論人家的八卦，「Polo是乖小孩，就是做音樂，對他來講（遇到被爆料的事），他也是覺得很傷心，他確實是也會被這事情掃到。」言行中滿是不捨之意。回顧此事，湯昇榮16日在《成名在望》記者會談到傳出的「三人行」傳聞，直說「蛤？三人行？怎麼可能？我覺得不可能。」他表示自己跟黃大煒、Vicky及POLO三人都很熟，從《化外之醫》拍攝到播出，再到入圍金鐘，合作長達近兩年。他形容POLO就是個「大男孩」，「他就是一個小弟啊，就做音樂嘛。」認為對方滿腦子都是音樂與工作，「根本沒有什麼，就是一直在玩音樂。」至於對於外界熱議的三人關係，湯昇榮最後仍強調，「我真的不相信有什麼三人行，我所認識的他們，不是大家想像的那樣。」