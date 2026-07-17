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不滿中央處理致癌油態度 蔣萬安號召民眾上街

秦慧珠突問上街人數 蔣萬安一度語塞

致癌油風暴持續擴大！今（17）日台中市食安處再揭露新的一批號有問題，加上前一天民進黨發言人吳崢上節目時，怒嗆媒體人黃揚明「又不是我逼你吃」的言論引爆在野黨怒火。台北市長蔣萬安決定號召民眾上街頭抗議，要行政院長卓榮泰下台負責。北市議員秦慧珠質詢時，大膽直問「你預計這一次行動要號召多少人上街頭？至少超過10萬人上街頭是不是？」一度讓蔣萬安語塞表示，希望越多越好。蔣萬安不滿致癌油事件，中央政府遲遲無法給人民一個真相，處理速度緩慢，行政院長卓榮泰也只針對「一個問題批號」道歉，但人民究竟吃下多少來自問題批號的致癌油卻沒說清楚，卓榮泰應該為此下台負責。因此決定號召民眾在7月25日上街頭抗議表達不滿，要求「卓榮泰下台、賴清德道歉」。為了讓上街活動能順利推動，接近中午時，蔣萬安赴立法院分別與藍白黨團拜會，不僅與民眾黨主席黃國昌見面，到議會進行施政報告前，還特別到國民黨中央找黨主席鄭麗文會面。當天全代會結束後，全體黨代會將移駕至抗議會場，消息一出，在野黨的民代磨刀霍霍，成了議會質詢重點。秦慧珠非常關心此事，無預警的詢問蔣萬安預計要號召多少人上街？至少超過10萬人上街嗎？突如其來的人數預估，差點讓蔣萬安招架不住表示「希望越多越好，不分年齡、不分黨派。」