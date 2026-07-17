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談海力士股價：短期難測，但長線「抱緊別賣」

顛覆選才：廢除學歷限制

韓國記憶體巨頭SK集團會長崔泰源今（17）日針對投資人高度關注的SK海力士股價走勢，給出了長線「震盪上行」的樂觀預測，呼籲投資人抱緊股票不要賣。綜合韓媒報導，崔泰源在濟州島舉行的論壇上，與成均館大學教授權錫俊（音譯）進行「AI帶來的未來與韓國經濟成長論」深度對談時，發表相關談話。隨著AI浪潮推升半導體需求，SK海力士作為高頻寬記憶體（HBM）領頭羊，其股價波動備受市場矚目。對此，崔泰源在論壇開場便坦言，「股價往往無法即時且完美地反映現狀。市場對企業的期待值升高，股價就暴漲；一旦出現一絲疑慮，又會迅速崩盤」。但他強調，從基本面來看，全球對記憶體晶片的需求正呈現幾何級數增長，這也是SK海力士與三星電子近期股價獲得支撐的主因。崔泰源表示，「記憶體是未來不可或缺的剛性需求，只要拉長時間維度，股價終究會朝『右上方』靠攏」。崔泰源還向投資人喊話，「我也不知道下個月股價會變怎樣，但建議大家不要頻繁進出、買來賣去，直接抱著就對了」。談到全球AI霸權爭奪戰，崔泰源分析了美中兩國截然不同的戰略路徑，美國投入天文數字的資金，追求極致性能、打造最頂尖的AI模型。中國則著眼於極端壓低AI資料中心運營的「Token成本」，試圖以低成本優勢緊咬美國。崔泰源指出，「夾在其中的韓國，既難以在Token成本上與中國競爭，要在模型品質上超越美國也毫無實質效益。」他認為，韓國的突圍之道在於建構好基礎設施，並在其上開發美中「看不上眼」或「韓國具備獨特優勢」的利基市場。他進一步提議，世界上有許多夾在美中地緣政治衝突之間的「中立第三世界國家」，這些國家同樣面臨轉型壓力。韓國應該向這些國家輸出客製化的應用程式與AI系統，「未來的核心國家戰略，必須徹底轉向『出口智慧』」。AI時代不只改變產業，也正在顛覆韓國根深蒂固的教育與徵才文化。崔泰源特別指出AI工具普及導致一項隱憂，「大家使用AI的技能變強了，卻變得不愛思考，這等於是將『思考』外包出去，將是非常嚴重的問題」。為了尋找真正具備「思考力、適應力、共情力、實踐力」的跨界人才，崔泰源透露，SK 海力士最近已在公開招聘中全面取消學歷限制。「過去那種單純看考試成績、走傳統面試流程的選才方式即將消失。未來，SK海力士甚至可能直接錄取高中畢業生，或是還在念大學、年紀更輕的優秀人才」。