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6症狀小心泌尿道結石 醫：血尿、腰劇痛注意

一名60歲女性因左側腰部劇烈疼痛，伴隨嚴重噁心與嘔吐，甚至必須彎著腰、手持嘔吐袋走進泌尿科門診求助。醫師提到，經過超音波檢查，發現個案左側明顯腎水腫，X光確認輸尿管有一顆約0.8公分的結石造成阻塞、且左腎更有多顆腎結石。台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師廖偉創提到，結石即使成功治療，仍有相當高的復發率，因此平時應做好預防工作。而個案因為輸尿管及多顆腎結石，為了避免分次手術，醫療團隊採用「軟式輸尿管鏡雷射碎石手術」，術後腰痛與噁心嘔吐症狀迅速改善，恢復良好，隔日即可下床活動並順利返家。廖偉創說，隨著內視鏡設備及雷射技術進步，軟式輸尿管鏡手術已成為目前治療上泌尿道結石的重要方式之一，適用於不適合經體外震波碎石治療或治療效果不佳者、同時合併腎結石與輸尿管結石，希望一次完成治療者；還有肥胖患者、凝血功能異常患者或不適合經皮腎造廔取石手術者等。不過，廖偉創提醒，結石即使成功治療，仍有相當高的復發率，建議平時每日應攝取足夠水量、減少高鹽、高糖飲食，避免過多加工食品，維持規律運動與健康體重。廖偉創提到，若出現突發性腰部劇烈疼痛延伸至下腹部或鼠蹊部、伴隨血尿、噁心嘔吐、排尿困難，甚至合併發燒、畏寒等症狀時，應立即至急診或泌尿科就醫檢查是否為泌尿道結石發作。炎熱的夏天來臨，民眾應補充足夠水份，預防結石發作與復發的機會。