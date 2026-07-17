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加碼投資撞上AI大環境存疑 台積電法說利多失靈

翁偉捷也指出，魏哲家在法說會上，某種程度證實外資揣測，提到很多客戶對於未來的情況是過度樂觀預期，可能會出現超額預訂（Overbooking）。但外資當可能有Overbooking疑慮，台積電卻仍然逆勢地大幅度地投入現金去做擴產，外資就會覺得啟人疑竇。

台股下跌只是起點 留意3止跌信號

台股史上最慘！今（17）日收盤慘寫2953點新跌點！證期雙照分析師翁偉捷指出，當外資因亞洲硬體表現不如預期出現提款、華爾街投行開始懷疑AI資本支出，再加上台積電此時拋出上修資本支出及加碼美國投資訊息正好撞上外界對AI懷疑，導致出現「利多下跌」現象，並指現在還未出現止跌信號，後續投資要留意3跡象。台股今日收盤下跌2953點，寫下史上第一大，超越今年6月8日的2694歷史跌點。翁偉捷說，台股今天跌完，「目前沒看到止跌訊號。」他分析，外部環境觀察，第一是華爾街投資策略上出現轉換，也就是把AI供應鏈投資在籌碼進行調整，過去會以亞洲地區硬體製造商為主，這一年來韓國三星、SK海力士，以及台灣台積電都出現大幅度漲幅。而在累積一定漲幅後，相較亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等美國四大雲端服務供應商（CSP）的股價都沒有太明顯表現，甚至可能出現平盤以下，那麼華爾街就會進行資產部位再平衡，賣掉硬體製造股，回頭買4大CSP股票，過去3個月，日韓台都出現外資提款現象。第二，華爾街投行對未來AI資本支出的可持續性出現明確懷疑聲浪，再加上最近韓國、美國記憶體個股出現大面積下跌，引發更強烈AI 估值修正。而在內部影響因子方面，台積電昨（16）日法說會上的確講得非常正面樂觀，甚至台積電也大幅度上修資本支出，來到600億美元到640億美元區間，相較於過去Q1上修100億美元，也宣布在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元。但翁偉捷表示，當這些過往正面訊息，撞上華爾街投行已經存在的AI資本支出質疑聲浪，就會讓外資擔心一旦台積電把帳上現金流全部都投入到擴張、擴產中，那麼在大環境可持續性不明情況下，怎麼有辦法回收。再者，台積電上修資本支出，再加上明年1000億美元加碼投資，短時間帶來就是大量折舊攤提壓力，對於毛利率是一大挑戰。台積電董事長魏哲家昨提到海外設廠會影響毛利率4到5%，但並沒說今年到下半年到明年一旦開始資本支出，折舊將會影響到多少毛利率，但是外資已經事先注意到了。尤其是過去的台積電，其實在過去這2年市場上非常樂觀、情緒非常高漲，當時台積電都沒有能夠大量做資本支出，反倒是在現在去做了大量的資本支出，這也難怪外資會擔心。諸多跡象上，都讓台積電法說會出現「利多不漲」，甚至「利多下跌」情況。而台股今日出現在大面積下跌，其中以AI外圍漲價題材股開始跌，一路跌到 AI 核心股，出現大幅度面積修正。最後也沒有出現拉尾盤，因為「拉尾盤」，因為投資人在前幾次震盪都壓在股市，出現「四貸同堂」、「六貸同堂」呈現短套情況，沒有槓桿能量來承接。翁偉捷分析，台股今日下跌可能只是一個起點，後續要留意3個止跌信號。外資賣超什麼時候會停止，至少要能夠看到3至5天，300億到500億的連續性回補力道，才有可能短期看到止跌機會期貨部分，外資現在目前是將近有8萬5000口的淨空單，什麼時候能夠看到這些淨空單大幅度地減少新台幣匯率能夠止貶回升而在技術面上，台股並未看到大面積籌碼清洗，所以接下來就會有兩種走法。首先是量縮到極致後，股價3天不破低的「以時間換取空間」，第二是大面積下跌後，成交量爆出天量見低點「以空間換取時間」。