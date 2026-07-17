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▲陳淑芳還拿過金鐘獎特別貢獻獎。（圖／三立提供）

87歲金馬影后陳淑芳出道近70年卻坦言「沒存什麼錢」，背後原因曝光暖哭無數粉絲。原來她並非收入不豐，而是長年熱心公益，甚至開設專門的「公益帳戶」行善。她更立下鐵律，即便生活吃緊也絕不動用這筆善款。根據《自由時報》報導，陳淑芳一生秉持簡單生活的理念，受父母的身教與言教影響，她養成將演戲、廣告等工作收入固定提撥約3成投入公益的習慣。為了貫徹這份善心，她特別開設了兩個銀行帳戶，嚴格將「生活開銷」與「公益基金」完全切割。即便遇到演藝圈淡季、工作邀約減少，甚至個人生活支出面臨壓力的時刻，她也堅守底線，直言那本專門行善的「公益存摺」絕對不能動用。對於行善，陳淑芳也從不計較具體付出了多少金額，對她而言，善意不在於數字的多寡，而是每個人願意付出的一顆真心。陳淑芳也一直都維持著簡樸的生活，物欲要求極低，她平時穿著簡單，身上的衣服、鞋子也大多是親友贈送的禮物，只要穿得合腳、舒適就很滿足。面對外界曾關注她擁有的名牌包，她笑著解釋，那些其實都是身邊特助和梳化團隊在生日時送的心意。她坦言，若要自己花費10多萬元去買一個包包，她實在捨不得：「拿去救濟不是更好嗎？」陳淑芳的行善也不只停留在金錢捐助，她更重視「親自走近需要幫助的人」。她曾積極投身偏鄉兒童送鞋計畫，關心弱勢家庭，並在花蓮發生地震時，第一時間號召身邊好友募集善款，陪伴災民度過難關。日前，她以公益大使的身分回到家鄉瑞芳，陪伴弱勢家庭的孩子們前往幼幼電影院。這次活動也讓她迎來了人生中的新奇「初體驗」，她笑說以前到電影會都是以演員身分出席活動，不需要拿票就能進場，已經很久沒有自己坐在位子上，一邊吃著爆米花、一邊專心看戲了。