我是廣告 請繼續往下閱讀

蘇巧慧支持度險勝0.2％ 李四川看好度卻逆襲超車

為何侯友宜2次選舉皆大贏？李四川「選情拉鋸」關鍵曝

2026新北市長選戰持續升溫，新台灣國策智庫16日公布最新民調，民進黨參選人蘇巧慧、國民黨參選人李四川呈現激烈拉鋸，支持度僅差0.2個百分點，幾乎平分秋色。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，李四川落後對手的原因之一很可能是國民黨主席鄭麗文影響，而滿意度大輸現任新北市長侯友宜32個百分點，這些消失的人正是「淺綠選民」。民調數據顯示，若明天投票，蘇巧慧支持度為40.2%，李四川則為40.0%，雙方僅相差0.2個百分點；當選看好度方面，李四川以40.1%略勝蘇巧慧的38.1%；至於滿意度部分，蘇巧慧擔任立委的滿意度為49%，高於李四川擔任前台北市副市長的44.1%。同步調查中央及地方首長滿意度，其中，現任新北市長侯友宜滿意度高達72.4%，僅17.7%表示不滿意；總統賴清德在新北市的滿意度為45.7%，不滿意度45.1%，幾乎呈現平盤；行政院長卓榮泰則有44.5%滿意、41.6%不滿意。黃暐瀚認為，這份民調有3個重點，首先是藍綠歸位，蘇巧慧、李四川各自陣營的支持度都在九成以上，民眾黨挺李四川的高達83%，藍白對決綠的態勢已成型，顯示未來變動不會太大，新北呈現「五五波」。黃暐瀚接續說明，其次是侯友宜滿意度72.4%，李四川才40%，消失的32%是誰？是淺綠選民。侯友宜滿意度橫跨「藍綠白」，藍白八九成支持不說，綠營支持者都有59.8%對侯友宜表示「滿意」；反觀李四川，只獲得3.1%綠營選民的支持，這就是侯友宜兩次選舉「大贏」，但李四川現在卻選情「拉鋸」的最重要原因。最後，黃暐瀚指出，同一份民調鄭麗文主席的滿意度為29.3%，低於李四川的40%。李四川急於「挖角」的綠營選票中，高達85%對鄭麗文不滿意，連藍白選民對鄭麗文也都超過25%不滿意。結論就是鄭麗文不但幫不了李四川，還很可能是李四川目前無法領先對手的其中一個原因。