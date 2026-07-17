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📌以下為本文重點：

▲GD台北快閃店限定商品包含Übermensch粉色項鍊、台北限定粉色T-Shirt、台北限定粉色托特包＋登山扣組。（圖／IG@elfasia）

GD快閃店時間、地點

台北限定商品首度公開

▲GD台北快閃店服飾類價目表。（圖／IG@elfasia）

人氣周邊價格總整理

▲GD台北快閃店只要加價480元，就可獲得DIY鍵帽鑰匙圈。（圖／IG@elfasia）

FAM+ILY Zone加購活動

▲GD台北快閃店加價購鑰匙圈、17款扭蛋內容物。（圖／IG@elfasia）

滿額送GD限定小卡

▲GD台北快閃店小卡組。（圖／IG@elfasia）

韓流天王G-DRAGON（GD、權志龍）2026年首個粉絲見面會限定快閃店《G-DRAGON ‘FAM’ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU] POP-UP IN TAIPEI》台北站登場，將於7月17日（星期五）至7月26日（星期日）在台北大安區限時開設，不只首度推出台北限定粉色周邊，還有滿額限定小卡、DIY鍵帽鑰匙圈、扭蛋活動等驚喜。《NOWNEWS今日新聞》整理快閃店日期、地點、營業時間、限定商品、活動規則一次看。這次快閃店以「HOME SWEET HOME」為概念，希望打造一個屬於GD與官方粉絲名稱FAM共同的「家」，透過服飾、生活用品、限定周邊與互動體驗，邀請所有粉絲一起「回家」。日期：2026年7月17日（五）～ 2026年7月26日（日）時間：11:00～19:00地點：台北市大安區忠孝東路三段217巷3弄3號・Übermensch粉色項鍊：6380元・台北限定粉色T-Shirt：1920元・台北限定粉色托特包＋登山扣組：880元這次除了販售一般系列商品，官方更推出3款「TAIPEI EXCLUSIVE」限定粉色周邊，也是台北站才買得到。・T-Shirt：1920元・Zip-Up連帽外套：3520元・大學T：2280元・雙面外套：4480元・Übermensch長袖T-Shirt（2色）：3920元・Ball Cap：1680元 ・Übermensch帽子：1920元・應援棒收納包：2280元・應援棒頭巾：720元・卡夾：950元・抱枕套：960元・壓克力立牌：720元・雙面購物袋：780元・花朵鑰匙圈：700元・小卡組：390元・明信片組：580元・LP Poster Set：560元・布海報：950元DIY鍵帽鑰匙圈：加購價480元（購買任何商品）⚠️內容包含1個鑰匙圈＋3顆鍵帽（20選3）⚠️每筆消費限購1組扭蛋活動：加購價120元（購買任何商品）⚠️每顆扭蛋隨機獲得徽章或紙花鑰匙圈1個（共17款）⚠️每筆消費最多加購2次⚠️FAM+ILY Zone加購商品金額，不列入小卡活動累積消費活動規則：・單筆滿2000元贈送1張・每筆消費最多送1張・4個款式隨機送，不可指定（數量有限，送完為止）⚠️不接受不同發票合併累積⚠️FAM+ILY Zone加購商品金額不列入滿額計算