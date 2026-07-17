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出道多年始終維持良好狀態的江宏恩、郭彥甫，近日現身力挺醫願診所院長葉曙慶新書《醫願》簽書會，現場冠蓋雲集。江宏恩透露，自己會與葉曙慶醫師結緣，其實是因為父親罹患攝護腺癌。當時父親需要接受手術，透過葉醫師協助才順利完成，郭彥甫也提到出國工作時感冒，結果流感竟然惡化併發心內膜炎，一度危及生命，他心有餘悸表示，現在想到還是覺得很可怕。江宏恩透露，自己會與葉曙慶醫師結緣，其實是因為父親罹患攝護腺癌。當時父親需要接受手術，透過葉醫師協助，不僅手術順利完成，術後也恢復良好，加上弟弟江振誠與葉醫師本來就是好友，全家人的健康管理都交由葉醫師團隊照顧，彼此建立深厚情誼。隨著人生歷練增加，江宏恩也坦言，現在對健康有了全新的體悟。「工作很重要，享受工作也是一件快樂的事，但工作的另一個意義，就是照顧家人、善待自己、犒賞自己，所以一直保持健康，才能一直享受工作。」他認為，健康就是追求快樂最重要的基礎。另一位到場支持的郭彥甫近年從藝人轉型為畫家，他也分享自己多年來最難忘的一次健康警訊。他回憶，當年出國工作時，原本以為只是一般感冒，沒想到流感竟併發心內膜炎，一度危及生命。他表示：「雖然已經過了很多年，現在回想起來還是覺得很可怕，那是一種真實感覺生命在倒數計時的時刻，還好有葉醫師。」經歷過那次生死關頭後，郭彥甫坦言，如今最想提醒過去的自己，就是「不要因為小小感冒症狀就懶得看醫生。」他也笑說，如果現在再安排一次海外旅行，行李箱裡一定會放進感冒藥、外套以及一雙好走的鞋，把健康放在第一位。