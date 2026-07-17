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國慶籌備委員會今（17）日表示，今年國慶焰火原評估在新竹縣施放，經與新竹縣政府多次進行場地勘查後，新竹縣政府經評估活動腹地、交通動線及周邊環境等因素，婉拒辦理今年度國慶焰火活動。慶籌會對新竹縣政府的協助及決定表示感謝與尊重，後續將持續進行其他合適地點的評估作業。慶籌會表示，國慶焰火為國家年度重要慶典，歷年均依施放場地、觀賞腹地、彈種選擇、消防安全及相關法規等綜合評估，擇定合適的施放地點。今年6月下旬，慶籌會即與新竹縣政府共同會勘縣內多處場地，評估整體辦理條件。經綜合評估後，新竹縣政府考量部分觀賞區僅有單一出入口，對於交通動線及人潮疏散有所限制。另部分觀賞區距離焰火施放區較遠，恐影響整體觀賞效果，最終婉拒承辦。對此，慶籌會感謝新竹縣政府這段時間的協助與配合，後續將持續評估其他合適的地點，讓國慶焰火活動能精彩呈現。據《NOWNEWS今日新聞》了解，慶籌會先前已被彰化、基隆婉拒，新竹縣府是第三個婉拒的縣市，另外先前也曾徵詢過新北、苗栗、宜蘭，但也都拒絕。