皮克敏人氣手遊《Pikmin Bloom》今（17）日宣布，將參加7月23日到27日在台北舉辦的「2026台灣國際電玩電競產業展」（Gamers Con 2026），而且還會在會場設置新的特殊地點，只要在特殊地點向下滑動，就能得到金色花苗，有機會長出紅色、黃色、藍色禮物貼紙飾品皮克敏，玩家們不要錯過了！
Gamers Con 2026新特殊地點 金色花苗等你拿
皮克敏官方表示，7月23日到7月27日手遊《Pikmin Bloom》，將參加在台灣台北舉辦的「2026台灣國際電玩電競產業展」（Gamers Con 2026），如果有計劃前往參觀展覽的玩家們，不要錯過領特別金色花苗的機會！
這次在「2026台灣國際電玩電競產業展」新設的特殊地點，玩家們只要向下滑動遊戲中的特殊地點，就能得到「金色花苗」1個，花苗經過培育，會成長成紅色、黃色、藍色的禮物貼紙（金色）飾品皮克敏，有計劃前往的玩家別忘了領取！
2026台灣國際電玩電競產業展相關資訊
活動時間：2026年7月23日（四）～7月27日（一）10：00～18：00
活動地點：台北世貿展覽一館 （台北市信義路五段5號）
活動官網：https://gamerscon.kje-event.com.tw/
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皮克敏官方表示，7月23日到7月27日手遊《Pikmin Bloom》，將參加在台灣台北舉辦的「2026台灣國際電玩電競產業展」（Gamers Con 2026），如果有計劃前往參觀展覽的玩家們，不要錯過領特別金色花苗的機會！
這次在「2026台灣國際電玩電競產業展」新設的特殊地點，玩家們只要向下滑動遊戲中的特殊地點，就能得到「金色花苗」1個，花苗經過培育，會成長成紅色、黃色、藍色的禮物貼紙（金色）飾品皮克敏，有計劃前往的玩家別忘了領取！
2026台灣國際電玩電競產業展相關資訊
活動時間：2026年7月23日（四）～7月27日（一）10：00～18：00
活動地點：台北世貿展覽一館 （台北市信義路五段5號）
活動官網：https://gamerscon.kje-event.com.tw/