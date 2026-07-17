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台中市第三警分局於7月16日晚間席設新天地餐廳舉辦「115年民防、義警績優人員表揚餐會」，警察局副局長沈炳信為餐會MVP，親自出席頒獎，公開表揚21位長期投入協勤工作的績優民防及義警人員，感謝他們多年來默默投入巡邏、交通疏導、大型活動安全維護及各項協勤勤務，與警察攜手守護地方治安與交通，成為維護社區安全不可或缺的重要力量。本次受表揚人員平均服務年資長達20年，其中民防東南中隊長呂禎?及義警東南中隊長張清山雙雙榮獲內政部長獎殊榮。尤其張清山中隊長投身義警工作長達44年，他始終堅守崗位，各項協勤勤務總是全力以赴，將人生最精華的歲月奉獻給地方治安，他的堅持與奉獻，不僅見證地方的發展，更成為義警夥伴心中最值得學習的典範。警察局副局長沈炳信表示，今年第三分局在員警、民防及義警攜手合作下，各項警政工作成果豐碩。經統計今年1至6月與去年同期相比，展現了極高的打擊犯罪能量，全般刑案破獲率由80.07% 提升到82.11%(增加2.04%)，詐欺案件破獲率由74.94% 提升到80.88%(增加5.94%)，竊盜案件破獲率由78.17% 提升到88.1%(增加93%)，特別是在當前全民關注的「打詐」工作上，詐欺案件財損減少2億3040萬元，下降高達51.48%。交通安全方面，今年1至6月交通事故發生5700件較去年同期減少232件，受傷減少53件，下降3.91%，充分展現警民合作守護市民生命財產安全的具體成果。分局長謝有筆表示，每位民防、義警夥伴都是警察最堅強的後盾，也是守護社區安全的重要力量。今天接受表揚的21位績優人員，不僅代表個人的榮耀，更是所有協勤夥伴長年無私奉獻的最佳寫照。未來第三分局將持續深化警民合作，凝聚民力資源，攜手打造更安全、更安心、更具韌性的宜居城市。