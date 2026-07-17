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▲115年無人機足球裁判賽前複訓講習動，與會人員大合照。（圖／嶺東科大提供）

▲嶺東科大今、明舉辦無人機足球裁判賽前複訓講習活動。（圖／嶺東科大提供）

教育部為深耕科技教育與推廣新興運動，今（17）起2天在嶺東科技大學舉辦「115年無人機足球裁判賽前複訓講習」，由教育部無人機教育推廣辦公室主辦、嶺東科大協辦，召集全國裁判進行最新規則研討與執裁實務演練，為首屆全國無人機足球競賽做足準備。現場亦邀請周邊國中小及高中職師長到場觀摩。透過賽事解說與執裁示範，讓各級學校代表深入體會無人機足球融合科技、競技與團隊合作的魅力，有效促進跨學制的教育交流。教育部今年首度舉辦的全國無人機足球競賽，特別採用符合國際航空聯盟（FAI）規格的F9A-B（20公分級）賽制，旨在透過實戰培養學生的策略思考、程式應用、飛行操作能力與團隊合作能力，讓無人機教育由課堂走向實戰。本次裁判複訓則針對判決標準、安全管理與場地設置進行情境模擬，確保未來分區賽事的執裁品質與公平性。主辦單位指出，嶺東科大因交通便利且設施完善，十分符合無人機足球活動辦理需求，也感謝學校全力協助提供場地及行政支援，讓全國裁判複訓課程順利進行。期待未來能持續與各大專校院攜手合作，共同推動無人機科技教育與新興科技運動發展。前來觀摩的嶺東中學校長周錦貞也表示，嶺東科大具備成為中部無人機教育推廣據點的實力，能有效串聯在地學校共同發展科技教育。 無人機足球兼具科技教育與運動競技特色，十分符合未來教育發展方向。嶺東科大地理位置便利、場地完善，具備成為中部無人機教育推廣據點的實力，也有助於串聯中部各級學校共同投入科技教育發展。嶺東科大校長陳仁龍表示，無人機足球在未來有機會納入奧運的正式示範或競賽項目，展現科技教育跨域整合的特色，與學校近年推動智慧科技及實作教育理念高度契合。學校將持續支持教育部各項科技教育推廣工作，攜手各級學校共同培育符合產業需求的跨域科技人才。