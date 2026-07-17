Uber公告砸下約新台幣4410億元收購foodpanda母公司Delivery Hero，交易版圖涵蓋全球99個市場，不過，台灣foodpanda卻未被列入Uber公開取得的市場，也不在交由第三方資產管理公司處理的重疊市場名單中，外送專家分析，台灣foodpanda目前卡在Grab收購案，未來能否順利延續營運，現在最明確的劇本，就是靠Grab收購過關。
Uber買下foodpanda母公司，台灣卡在Grab收購案
外送專家指出，Uber與Delivery Hero在部分地區原本就有業務重疊，為降低後續反壟斷及市場競爭審查疑慮，雙方將重疊市場另外切割，交由第三方資產管理公司SSW Partners接手。不過，台灣foodpanda因併購案前，就已與Grab簽訂併購協議，目前既無法直接歸入Uber，也不能被放進第三方資產管理公司的交易名單，必須先等待Grab收購案的審查結果。
台灣外送市場未來恐怕要靠Grab了
專家表示，「如果Grab併購台灣foodpanda成功，這件事情就解決了。」專家直言，這是目前最清楚、也最完整的發展路徑。但如果Grab收購案未能通過，台灣foodpanda的去向就會增加更多不確定性，母公司可能必須重新尋找第三方買家，或另行處理台灣市場的資產與營運。
Grab能收購成功嗎？關鍵在沒有市場重疊
談到Grab收購台灣foodpanda的可能性，專家認為，交易獲准的機會還是有不確定性，Grab目前並未在台灣經營外送服務，和foodpanda之間沒有直接的市場重疊，不容易產生立即性的市場集中或競爭者消失疑慮。
專家也認為，外界對Grab資金來源、與Uber股權關係等質疑，最終仍須回到實際證據及交易結構判斷，公平會應會依照實質資料進行審查，而不是只看市場上的政治攻防或輿論說法。
至於Uber持有Grab股權，專家認為，Uber過去退出東南亞市場後，以當地業務換取Grab股權所留下的商業結果，並不代表兩家公司始終處於合作關係。相反地，Uber與Grab過去在東南亞市場競爭激烈，雙方仍是具有高度競爭關係的企業。
Uber恐藉收購重返東南亞
專家進一步指出，Delivery Hero旗下foodpanda在新加坡、馬來西亞、菲律賓、緬甸、寮國及巴基斯坦等地仍有布局，Uber收購Delivery Hero後，等於透過foodpanda重新取得進入東南亞外送市場的機會。
雖然Grab在東南亞叫車及外送市場具有領先優勢，但整體規模仍集中在東南亞地區，Uber若完成收購Delivery Hero，將成為掌握全球市場、資金及技術資源的外送巨擘。專家坦言，Grab即使在東南亞是區域龍頭，未來仍須面對Uber的全球資源競爭，「一個是東南亞幾個國家的最強，一個是全球巨擘，雙方資源規模並不相同」。
台灣外送市場恐迎新一輪洗牌
台灣foodpanda目前最關鍵的變數，就是Grab收購案能否順利通過，若交易完成，Grab將接手台灣foodpanda，台灣外送市場可能轉為Grab與Uber Eats兩大跨國平台競爭。
若收購案未過關，台灣foodpanda就必須重新尋找出路，另覓買家、交由投資機構處理，或重新評估台灣業務的營運方式，現實的問題在，台灣foodpanda系統、營運及行銷資源高度仰賴母公司，若母公司完成出售，但台灣市場又無法順利轉交Grab，後續營運勢必面臨更大的不確定性，甚至可能消失在市場。
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外送專家指出，Uber與Delivery Hero在部分地區原本就有業務重疊，為降低後續反壟斷及市場競爭審查疑慮，雙方將重疊市場另外切割，交由第三方資產管理公司SSW Partners接手。不過，台灣foodpanda因併購案前，就已與Grab簽訂併購協議，目前既無法直接歸入Uber，也不能被放進第三方資產管理公司的交易名單，必須先等待Grab收購案的審查結果。
專家表示，「如果Grab併購台灣foodpanda成功，這件事情就解決了。」專家直言，這是目前最清楚、也最完整的發展路徑。但如果Grab收購案未能通過，台灣foodpanda的去向就會增加更多不確定性，母公司可能必須重新尋找第三方買家，或另行處理台灣市場的資產與營運。
Grab能收購成功嗎？關鍵在沒有市場重疊
談到Grab收購台灣foodpanda的可能性，專家認為，交易獲准的機會還是有不確定性，Grab目前並未在台灣經營外送服務，和foodpanda之間沒有直接的市場重疊，不容易產生立即性的市場集中或競爭者消失疑慮。
專家也認為，外界對Grab資金來源、與Uber股權關係等質疑，最終仍須回到實際證據及交易結構判斷，公平會應會依照實質資料進行審查，而不是只看市場上的政治攻防或輿論說法。
至於Uber持有Grab股權，專家認為，Uber過去退出東南亞市場後，以當地業務換取Grab股權所留下的商業結果，並不代表兩家公司始終處於合作關係。相反地，Uber與Grab過去在東南亞市場競爭激烈，雙方仍是具有高度競爭關係的企業。
Uber恐藉收購重返東南亞
專家進一步指出，Delivery Hero旗下foodpanda在新加坡、馬來西亞、菲律賓、緬甸、寮國及巴基斯坦等地仍有布局，Uber收購Delivery Hero後，等於透過foodpanda重新取得進入東南亞外送市場的機會。
雖然Grab在東南亞叫車及外送市場具有領先優勢，但整體規模仍集中在東南亞地區，Uber若完成收購Delivery Hero，將成為掌握全球市場、資金及技術資源的外送巨擘。專家坦言，Grab即使在東南亞是區域龍頭，未來仍須面對Uber的全球資源競爭，「一個是東南亞幾個國家的最強，一個是全球巨擘，雙方資源規模並不相同」。
台灣foodpanda目前最關鍵的變數，就是Grab收購案能否順利通過，若交易完成，Grab將接手台灣foodpanda，台灣外送市場可能轉為Grab與Uber Eats兩大跨國平台競爭。
若收購案未過關，台灣foodpanda就必須重新尋找出路，另覓買家、交由投資機構處理，或重新評估台灣業務的營運方式，現實的問題在，台灣foodpanda系統、營運及行銷資源高度仰賴母公司，若母公司完成出售，但台灣市場又無法順利轉交Grab，後續營運勢必面臨更大的不確定性，甚至可能消失在市場。