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▲變頻冷氣開整天的用電量絕對比只吹8小時還多，所以如果長時間無吹冷氣的需求時，建議還是要把冷氣關起來唷。（圖／取自台電粉絲團）

夏季電價高，許多人出門都會糾結「冷氣到底要不要關」。一名網友就好奇，若離家3小時讓冷氣持續運轉，是否比重新開機更省電，引發網友兩派論戰，「超過1小時我會關」、「我都24小時開著」。對此，台電公布最佳解答，外出30分鐘內可改送風或調高溫度，若離開時間較長，還是建議要關冷氣。根據網友在Threads發問「出門3小時，到底先把冷氣關掉比較省電，還是讓冷氣持續運轉比較省電？」貼文引發兩派論戰，有民眾認為要關機「先把冷氣關掉比較省電，超過2小時就要先關掉」、「出門如果會超過1小時要關掉，不然更耗電」、「超過1小時我會關」。也有民眾認為，「一級變頻的就不要關，因為開開關關所花的電，夠你吹冷氣幾個小時了」、「我從2月份到現在沒關過一台冷氣2個月電費大概也才1000塊上下而已」、「24小時沒關一個月電費最多1500」。對此，台電粉專《台電電力粉絲團》表示，。因為每次重新啟動冷氣時，壓縮機運轉耗電量約是1.3度，若開關間隔時間不長，反而可能增加耗電。建議短暫外出時，可將冷氣切換為送風模式或調高設定溫度，避免頻繁開關；此外，冷氣設定26至28度並搭配電風扇使用，也有助提升節能效果。另外，針對網路流傳「出門10小時，變頻冷氣不用關比較省電」的說法，《台電電力粉絲團》也澄清，。雖然變頻冷氣較省電，但若長時間外出仍持續運轉，為了維持室內設定溫度，壓縮機還是會不斷運作，