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「阿根廷滾出世界盃」破千萬人連署！網站列10大罪狀開轟

▲阿根廷一路過關斬將闖入世界盃冠軍賽，但晉級過程極大爭議，瞬間成為全球公敵。（圖／美聯社／達志影像）

千萬人連署恐是假的？專家踢爆真相：全是灌水

有國外網路安全技術專家與事實查核機構追查，發現連署網站充滿爭議，其使用的是「一鍵點擊」的超簡單連署機制，沒有嚴格的身份驗證或防機器人機制，所謂的「破千萬人連署」恐怕全是虛擬灌水。

▲國外網路安全技術專家與事實查核機構追查，發現連署網站充滿爭議，其使用的是「一鍵點擊」的超簡單連署機制，沒有嚴格的身份驗證或防機器人機制，所謂的「破千萬人連署」恐怕全是虛擬灌水。（圖／翻攝argentinaout.com網站）

阿根廷世界盃爆爭議！舉政治標語、挑釁對手：連拉美球迷都不挺

▲2026年世界盃4強賽落幕，阿根廷球員賽後瘋狂慶祝，於球場上拉起寫有「Los Malvinas son Argentinas（福克蘭群島是阿根廷的）」爭議性橫幅。（圖／美聯社／達志影像）

▲英格蘭中場大將貝林漢姆（Jude Bellingham）在賽後向阿根廷球員致意時，突然出手「巴」了阿根廷小將巴爾科（Valentín Barco）的後腦勺。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃冠軍賽將由阿根廷對上西班牙，並於台灣時間7月20日（一）凌晨3時開踢，但今年阿根廷在賽場上爭議滿滿，包含裁判偏袒、球迷種族歧視等，讓阿根廷瞬間成為全球公敵，甚至阿根廷一路過關斬將闖入世界盃冠軍賽，但晉級過程極大爭議，包括阿根廷兇悍的球風、裁判偏袒阿根廷以及阿根廷球迷種族歧視的行為等，該網站列出阿根廷10項罪狀，包括「晉級都不是巧合」、「12碼給太多了」、「8強對上埃及完全黑箱」、「阿根廷犯規都被忽略」、「裁判完全雙標，根本偏袒阿根廷和梅西」、「阿根廷球迷種族歧視」、「規則完全不適用在阿根廷身上」、「FBI已對阿根廷足協展開調查」等，雖然該連署並不會影響阿根廷的參賽資格，但已經在網路上引發大量討論。綜合媒體報導，雖然連署網站引起討論，但不少球迷並不買單，反而會在相關討論中狠酸，「灌水還只有一千萬喔，不要再鬧了啦！」、「還在用手指在社群媒體上踢足球嗎」。稍早《NOWNEWS今日新聞》記者實測，透過電腦瀏覽器進入該連署網站後，頁面僅停留不到3秒鐘，隨即遭自動導向其他廣告頁面，無法正常瀏覽連署內容，記者多次重新嘗試進入網站，仍反覆出現相同情況。阿根廷在今年的賽事中爭議滿滿，在15日世界盃4強賽中，以2:1驚天逆轉擊敗英格蘭，但部分球員在賽後高舉寫有「福克蘭群島屬於阿根廷」的爭議布條，已嚴重觸犯國際足協的相關規範；此外，賽後英格蘭球星貝林漢姆（Jude Bellingham）突然出手「巴」了阿根廷小將巴爾科（Valentín Barco）的後腦勺，後被爆出原因，是因巴爾科兩度挑釁，甚至用西班牙語開嗆，最終導致衝突爆發。而阿根廷在這次將與無敵艦隊西班牙爭冠，歷年來各國球迷都會在自己國家出局後，改為支持鄰近國家，但阿根廷卻成了例外，許多南美球迷反而不挺阿根廷，儘管阿根廷看似成為全球最討厭的球隊，不過並非所有人都反感，還是有多人認為梅西是世界上最偉大的球員之一，其球衣甚至在拉美依舊大賣。只能說，阿根廷自從在2022年卡達奪下世界盃冠軍後樹大招風，這份王者氣勢確實讓他們受到針對，場上場下的發言、慶祝動作與戰術安排往往會被檢視，這場關於阿根廷的愛恨爭議，短時間內恐怕仍難平息。