百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆二伯近來深陷旗下母嬰品牌「HAHABABY」抄襲疑雲，但還是有不少死忠支持者護航，對此，網友翻出過往影片，夫妻倆曾經公開分享在淘寶找到比日本品牌便宜的相關商品，「雞排妹」鄭家純便指出，不管該商品是仿品還是為工廠流出貨，此行為是不對的，除了買單的粉絲價值觀不正確，老闆的三觀格局也限制品牌更上一層的發展。
公開表示淘寶貨比日牌便宜 夫妻倆完全沒自覺
昨（16）日鄭家純在粉專發文，雖然沒有指名道姓，但暗指蔡阿嘎夫妻多年前拍影片跟大家說「喜歡某個牌子，發現在淘寶買比在日本買便宜很多，畢竟工廠在中國...」此番發言，她直言夫妻倆完全沒有自覺，「身為有影響力的公眾人物，拍影片跟大家說自己買淘寶仿品（不管是否為工廠流出貨），這個行為是不對的。」
感嘆買賣雙方價值觀 賣致敬商品不覺得有問題
鄭家純表示：「我認為這是一個很重要的關鍵，代表他們和他們的大部分粉絲在價值觀上，都覺得這沒什麼，心態都是『哇！跟某品牌一樣或差不多圖案/款式，還便宜那麼多真是太開心了』自然在之後成立品牌，做不少商品致敬他牌設計，他們和大部分粉絲們更不覺得有問題，因為以前購買的商品就是這樣來的。」
尊重每個人消費選擇 但公眾人物有社會責任
「有趣的真實世界就是，大部分消費者並不在意是否抄襲，甚至A貨也沒關係，款式喜歡+省錢最重要，才不在乎別人怎麼說」，鄭家純說，蔡阿嘎夫妻的客人就是那一塊消費者，而不是在意商品是否抄襲，不過她認為畢竟大家賺錢很辛苦，尊重每個人的消費選擇，然而，公眾人物有社會責任，並不能和一般人相提並論。
文末，鄭家純說：「以我的角度來看就是很可惜，有那樣的名氣、財力資源創業，是多少人求之不得的，但老闆自身三觀格局限制了品牌更上一層的發展。」
貼文發布後，不少網友表示認同，「抄襲與致敬是看得出來的，1款很像與1個系列都很像，就可以知道『起心動念』是什麼了」、「為了便宜，品質好差！用沒多久就換，然後包材又一堆！不懂怎麼都愛貪便宜」、「得來太易、不用設計、現成粉絲轉成銷售力，爬得太快，就更想複製這種成功營利的模式，卻迷失在暴利裡！」
針對HAHABABY抄襲爭議，《NOWNEWS今日新聞》記者與團隊聯繫，截稿前皆未得到回應。
資料來源：鄭家純Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（16）日鄭家純在粉專發文，雖然沒有指名道姓，但暗指蔡阿嘎夫妻多年前拍影片跟大家說「喜歡某個牌子，發現在淘寶買比在日本買便宜很多，畢竟工廠在中國...」此番發言，她直言夫妻倆完全沒有自覺，「身為有影響力的公眾人物，拍影片跟大家說自己買淘寶仿品（不管是否為工廠流出貨），這個行為是不對的。」
感嘆買賣雙方價值觀 賣致敬商品不覺得有問題
鄭家純表示：「我認為這是一個很重要的關鍵，代表他們和他們的大部分粉絲在價值觀上，都覺得這沒什麼，心態都是『哇！跟某品牌一樣或差不多圖案/款式，還便宜那麼多真是太開心了』自然在之後成立品牌，做不少商品致敬他牌設計，他們和大部分粉絲們更不覺得有問題，因為以前購買的商品就是這樣來的。」
尊重每個人消費選擇 但公眾人物有社會責任
「有趣的真實世界就是，大部分消費者並不在意是否抄襲，甚至A貨也沒關係，款式喜歡+省錢最重要，才不在乎別人怎麼說」，鄭家純說，蔡阿嘎夫妻的客人就是那一塊消費者，而不是在意商品是否抄襲，不過她認為畢竟大家賺錢很辛苦，尊重每個人的消費選擇，然而，公眾人物有社會責任，並不能和一般人相提並論。
文末，鄭家純說：「以我的角度來看就是很可惜，有那樣的名氣、財力資源創業，是多少人求之不得的，但老闆自身三觀格局限制了品牌更上一層的發展。」
貼文發布後，不少網友表示認同，「抄襲與致敬是看得出來的，1款很像與1個系列都很像，就可以知道『起心動念』是什麼了」、「為了便宜，品質好差！用沒多久就換，然後包材又一堆！不懂怎麼都愛貪便宜」、「得來太易、不用設計、現成粉絲轉成銷售力，爬得太快，就更想複製這種成功營利的模式，卻迷失在暴利裡！」
針對HAHABABY抄襲爭議，《NOWNEWS今日新聞》記者與團隊聯繫，截稿前皆未得到回應。
資料來源：鄭家純Threads