2026年美加墨世界盃在全球引發爆量關注度，相關周邊、紀念商品賣破百億美元，就連場內限定的環保啤酒杯，都能在Ebay上拍賣10美元。近期有一位「撿杯達人」拍攝影片，在賽後瘋狂收集遺落在座位、地板甚至垃圾桶周遭的官方啤酒杯，蒐集到價值2200美元的數量，把門票跟住宿都賺回本。有內行球迷就透露，這個看似垃圾的空啤酒杯之所以值錢，原因在於杯面上印有當天比賽隊伍國旗，加上非市售，因此具有高度稀有性與收藏價值，且由於全球環保政策緣故，這實際上是「場內循環杯」，若賽後直接退還給官方，也能拿到2美元至5美元的杯子押金，累積起來金額相當驚人。
為什麼世界盃場內環保杯這麼值錢？
世界盃等頂級賽事的官方贊助商，如百威啤酒、可口可樂，在球場內販售飲料時，都會統一使用官方製作的環保循環杯，上方印有當天比賽隊伍國旗、對戰組合、日期與體育場名稱，加上沒有市售，等於比賽結束後該紙杯就會成為絕版品。
且本屆美加墨世界盃，首度採用全鋁箔材質，也為這個杯子增加不少質感，成為許多世界盃愛好者想收藏的特殊紀念杯。
根據《NOWNEWS》記者實際上Ebay網站查詢，確實有不少賣家都在出售這款藍色環保杯，且因應上方印有的對戰組合熱門程度，售價也有些許落差，如人氣球隊葡萄牙面對哥倫比亞的小組賽決戰，售價為20美元，較冷門的阿爾及利亞對澳洲，則僅需要5美元就能入手。
「押金制」帶來的商機？跟官方直接兌現？
且因為全球環保制度緣故，現在許多大型賽事都採用「循環杯機制」。球迷買啤酒、飲料時，需要多付2到5美元的押金，但不少球迷賽後喝嗨、或是提早離場，甚至不知道啤酒費用原來包含杯子的押金，賽後就直接把杯子隨手留在座位下或垃圾桶旁，成為表面上的垃圾。
勤勞的球迷如果在賽後留下來「撿杯子」，拿去官方回收點退還，可以直接換回大筆現金，若是有幸買到熱門賽事的門票，還可以刻意蒐集，帶回家放到Ebay等二手平台轉賣。
網路上流傳的「撿杯致富」是真的嗎？
實際上，「撿杯致富」在每屆世界盃早已是公開秘密，但仍有許多球迷不知規則、或是根本不在意，賽後仍會將有價值的環保杯留下，此時「撿杯達人」就會現身，過去在世界盃或是各項大賽中，都有現場球迷分享自己賽後化身「清潔工」，在觀眾席撿了幾百個杯子，最後靠轉賣或退押金，把當天的門票錢甚至住宿費直接賺回來的狂人經歷。
所以，如果未來有機會去世界盃、歐冠或奧運現場看球，離場時不妨注意一下腳邊那些被留下的杯子，可能都能為你這趟旅程回本不少！
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世界盃等頂級賽事的官方贊助商，如百威啤酒、可口可樂，在球場內販售飲料時，都會統一使用官方製作的環保循環杯，上方印有當天比賽隊伍國旗、對戰組合、日期與體育場名稱，加上沒有市售，等於比賽結束後該紙杯就會成為絕版品。
且本屆美加墨世界盃，首度採用全鋁箔材質，也為這個杯子增加不少質感，成為許多世界盃愛好者想收藏的特殊紀念杯。
根據《NOWNEWS》記者實際上Ebay網站查詢，確實有不少賣家都在出售這款藍色環保杯，且因應上方印有的對戰組合熱門程度，售價也有些許落差，如人氣球隊葡萄牙面對哥倫比亞的小組賽決戰，售價為20美元，較冷門的阿爾及利亞對澳洲，則僅需要5美元就能入手。
且因為全球環保制度緣故，現在許多大型賽事都採用「循環杯機制」。球迷買啤酒、飲料時，需要多付2到5美元的押金，但不少球迷賽後喝嗨、或是提早離場，甚至不知道啤酒費用原來包含杯子的押金，賽後就直接把杯子隨手留在座位下或垃圾桶旁，成為表面上的垃圾。
勤勞的球迷如果在賽後留下來「撿杯子」，拿去官方回收點退還，可以直接換回大筆現金，若是有幸買到熱門賽事的門票，還可以刻意蒐集，帶回家放到Ebay等二手平台轉賣。
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實際上，「撿杯致富」在每屆世界盃早已是公開秘密，但仍有許多球迷不知規則、或是根本不在意，賽後仍會將有價值的環保杯留下，此時「撿杯達人」就會現身，過去在世界盃或是各項大賽中，都有現場球迷分享自己賽後化身「清潔工」，在觀眾席撿了幾百個杯子，最後靠轉賣或退押金，把當天的門票錢甚至住宿費直接賺回來的狂人經歷。
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