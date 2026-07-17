這個看似垃圾的空啤酒杯之所以值錢，原因在於杯面上印有當天比賽隊伍國旗，加上非市售，因此具有高度稀有性與收藏價值

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確實有不少賣家都在出售這款藍色環保杯，且因應上方印有的對戰組合熱門程度，售價也有些許落差，如人氣球隊葡萄牙面對哥倫比亞的小組賽決戰，售價為20美元，較冷門的阿爾及利亞對澳洲，則僅需要5美元就能入手。