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川普貼文成集團「變現」王牌

川普屢被質疑利用總統職位牟利

美國總統川普（Donald Trump）在社群平台上的發言經常會造成股市或油價的波動，如今川普家族旗下川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group），正向大型交易機構招手，要求其付費購買一項超高速的數據傳輸服務。這項服務能讓付費客戶比一般大眾「搶先幾毫秒」，看到川普在Truth Social的最新貼文，川普的發文被包裝成一種商品，也再度引發爭議。綜合外媒報導，川普媒體與科技集團於16日宣布推出名為「Truth API」的新服務，標榜能提供「即時、無延遲讀取Truth Social最高階帳號貼文」的特權。對於這項極具爭議的服務，川普媒體與科技集團麥格恩臨時執行長（Kevin McGurn）表示，向特定機構出售幾近「瞬時」的總統貼文讀取權，完全符合該公司「將獨家資產變現」的核心商業戰略。根據川普媒體與科技集團的官方說明，「Truth API」能夠在川普的貼文正式公開前的「數毫秒」內，透過應用程式介面讓付費用戶率先取得發文內容。川普媒體與科技集團表示，「在此之前，優先追蹤具影響力貼文的金融機構，大多只能依賴效率低落的人工監控。『Truth API』的誕生，將為那些將『即時、驗證資訊』視為生命線的專業機構，完美填補這一關鍵的技術空白」。對於追求極致速度的高頻交易業者而言，時間就是金錢。這些機構為了在交易執行速度上爭取幾微秒的領先，每年不惜砸下數百萬美元建置光纖網路、微波傳輸等基礎建設以及高昂的數據授權合約上。雖然其他社群平台也在出售數據，但「Truth API」突顯了川普家族的私人企業與川普本人作為總統的公共角色之間的利益衝突之處。投資機構Stanphyl Capital創辦人斯皮格爾（Mark Spiegel）表示，如果這項付費服務包含了川普本人的貼文，那將是「史無前例」的舉動。但斯皮格爾也指出，「然而我們也必須記住，川普的貼文其實只佔了影響市場波動因素中極小的一部分」。美國Dynamis法律事務所合夥人弗倫奇曼（Robert Frenchman）則表示，「這看起來確實有失公允，但從法律角度來看，科技平台對資訊傳播進行分級收費，並未違反聯邦證券法」。