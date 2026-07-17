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盧秀燕：人民健康不能妥協 食安不能淪陷

台北市長蔣萬安今（17）日號召民眾，7月25日走上凱達格蘭大道，針對致癌油事件「讓民進黨政府聽到人民的聲音」。台中市長盧秀燕隨即在臉書發文表態「反毒油、上凱道，我參加！」她強調，「身為一個母親，我深知沒有什麼比家人吃得安全更重要；食安，就是國安」，並批評中央面對毒油事件，不僅指責地方「搶快」，還數度施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架問題油品，民怨早已沸騰。蔣萬安宣布發起「725上凱道」後，國民黨主席鄭麗文下午也召開記者會，表示將號召民眾與國民黨站在一起，舉辦「我是人，我反毒油」集會活動，晚間6時至8時在凱道舉行遊行與集會，和民眾一起發出怒吼，向中央表達對食安議題的不滿。盧秀燕隨後在臉書發文表示，「7月25日，反毒油、上凱道，我參加！」她說，身為一位母親，沒有什麼比家人吃得安全更重要，「食安，就是國安」。並批評毒油事件延燒至今，中央不但指責地方政府「搶快」，更數度施壓地方不要查廠、不要公布產品流向、不要下架問題油品，導致民眾怒火持續累積。盧秀燕透露今天與蔣萬安通電話，雙方有共同信念，就是「人民的健康不能妥協」。她認為，中央最該做的是勇敢面對問題，並為毒油事件負起應有責任。她也呼籲，為了每一個家庭、每一位孩子，大家都應該站出來，「食安不能淪陷，人民不能沉默！」