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台股崩跌2953.71點，創下史上最大跌點，收在42671.27點，3大法人賣超台股2617.15億元，其中外資更創史上最大賣超，從台股提款1890.39億元，新台幣兌美元今（17）日盤中也一度貶破32.4元，來到32.416元，重貶1.67角，尾盤在央行調節之下，貶幅收斂，終場收32.288元，貶值3.9分，創2025年4月29日以來收盤新低價，光台北外匯經紀公司成交量也爆增至31.79億美元。其實，相較亞股包括日本及台灣股市都出現崩跌，國際匯市部分，美元指數反彈但也有限，在觸及100.8之後，又拉回至100.65，目前在100.74附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元一度貶至162.46，之後反彈至162.13，目前在162.35附近，離岸人民幣兌美元也從6.7711貶至6.7789。至於新台幣兌美元今日也開低走低，在美元反彈及台股崩跌之下，加上外資在台股賣超1890.39億元，創史上單日最大賣超，並有匯出，新台幣一度貶破32.4元，來到32.416元，重貶1.67角，尾盤央行進場阻貶，貶幅收斂，最後收在32.288元，貶值3.9分，創1年3個月來收盤新低。