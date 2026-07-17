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民進黨發言人吳崢一句「又不是我逼你吃」引爆輿論炸鍋，台北市長蔣萬安迅速藉勢「加碼」呼籲民眾上街頭，要求總統賴清德道歉、行政院長卓榮泰下台。面對這場食安政治攻防，黨中央高層不敢大意，不到24小時內發聲明道歉，除避免火燒連環船外，也試圖在火勢延燒至725前完成拆彈；此外，面對蔣萬安大動作喊出「逼我吃毒油」，並發動725凱道抗爭，黨政人士分析，其策略非常明顯，想要趕快跳脫戰場，把第一線主管機關地方政府的監督責任，轉移到中央。吳崢昨在NOWNEWS節目《鄉民大學問》中與媒體人黃揚明激辯，本意是替政策辯護，卻失言說出「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，相關輿論自昨日深夜在網路炸開，蔣萬安今（17）日透過臉書宣布，「我要呼籲所有關心食安的民眾，7月25日，和我們一起站上凱道，大聲喊出我們對食安的訴求：食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台！」他也批評，吳崢的回應是傲慢，就是不肯認錯道歉。據了解，面對網路延燒、藍白猛攻，不少綠營人士「搖搖頭」無力護航，認為此舉無異於遞子彈給藍營；另方面，在失言風波未停歇下，吳崢今天行程依舊「照走」去錄製政論節目，但心情明顯受到影響。事實上，黨中央在媒體應對上，也數度發出聲明回應，顯見對此高度重視，起先，吳崢最初擬定一版回應媒體，不過強調「民進黨身為執政黨與政府，現在最要緊的任務是還給人民可以信任的食安空間」，並未道歉；接著，黨高層親自出手修訂稿，並以「民進黨」名義再度發聲明，內容坦言「吳崢用詞欠缺謹慎、深自檢討並致歉」，更將起因定調為「應對特定媒體人情緒指控」，並非針對社會大眾，而是與名嘴的口角失誤，力求止血。對於蔣萬安大動作喊出「逼我吃毒油」，並發動725凱道抗爭，黨政人士分析，這是很明顯的「政治超譯」，蔣萬安與台中市長盧秀燕現在的策略非常明顯，想要趕快跳脫戰場，把第一線主管機關地方政府的監督責任，轉移到中央。儘管綠營對吳崢失言頗有微詞，但也有黨政人士為其緩頰，並認為自食安風暴以來，吳崢幾乎一人承包所有高強度政論節目的辯護工作，在高度疲勞且缺乏支援的情況下，面對媒體人黃揚明這類「老練激怒戰術」，發言尺度難免出現縫隙。