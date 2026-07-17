我是廣告 請繼續往下閱讀

生技投控晟德轉投資建誼生技今（17）日，波蘭生物藥CDMO廠Mabion S.A簽署主服務框架協議，為雙方繼今年六月簽署合作意向書後的重大進展。建誼生技透過與歐洲結盟，有望與Mabion共同搶攻，上看291億美元的新興生物藥商機。亞洲生技展中「台灣波蘭生技論壇」，由晟德集團總裁暨建誼生技董事長林榮錦與Mabion執行長格雷戈爾．卡瓦萊茨（Gregor Kawaletz）共同代表完成簽約。林榮錦指出，旗下永昕生醫深耕日本、韓國等東亞市場有成，建誼此次與Mabion結盟，是集團CDMO事業體進軍歐洲的首部曲，將以歐洲為全球戰略樞紐，透過跨國合作打造從開發到製造的完整一站式服務，將業務觸角延伸至全球舞台此次合作象徵在抗體偶聯藥物（ADC）CDMO領域的戰略結盟邁入實質合作階段，晟德集團CDMO事業體正式跨出歐洲布局第一步。全球ADC市場規模預計由2024年約123億美元成長至2032年約291億美元，年複合成長率達12.2%。Mabion疫情期間曾擔任全球疫苗龍頭Novavax的重要委託製造夥伴。卡瓦萊茨表示，本次是Mabion跨足ADC等前瞻生物藥領域的關鍵。目前ADC市場正迎來爆發性成長，建誼在連接子與複雜小分子領域擁有獨特技術，結合Mabion先進的cGMP生產規範與完善的檢測分析技術，能為客戶提供一體化解決方案。此次合作不僅豐富Mabion的技術組合，更打通亞洲市場大門。