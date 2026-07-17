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2026美加墨世界盃4強戰火藥味十足，英格蘭以1：2遭阿根廷逆轉，無緣晉級決賽，賽後又爆發衝突插曲。英格蘭中場貝林漢姆（Jude Bellingham）被轉播畫面拍到，疑似出手拍打阿根廷小將巴爾科（Valentín Barco）後腦，引發外界熱議。如今球迷從看台拍攝的影片曝光，還原衝突前一幕，巴爾科不只疑似言語挑釁，還曾在阿根廷追平後衝到英格蘭球員面前大肆慶祝，也讓不少網友看完直呼：「被打不意外。」英格蘭本場原本靠戈登（Anthony Gordon）進球取得領先，但下半場遭阿根廷連進2球逆轉。比賽結束後，貝林漢姆逐一與阿根廷球員握手致意，未料走到巴爾科面前時，雙方突然爆發衝突。從電視轉播畫面來看，只拍到貝林漢姆疑似揮手拍向巴爾科後腦，隨後巴爾科轉身推擠回應，阿根廷老將奧塔門迪（Nicolás Otamendi）也立刻衝入人群，場面一度相當緊張。不過，根據球迷從看台角度拍攝的影片，衝突並非毫無脈絡。畫面顯示，巴爾科在賽後走向貝林漢姆時，疑似對他說了幾句話，讓原本正在與對手致意的貝林漢姆瞬間變臉，隨後才出現拍打後腦的動作。真正讓英格蘭球迷不滿的，還不只是賽後疑似言語挑釁。影片也還原比賽中另一個關鍵畫面，當阿根廷中場恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez）攻入追平球時，原本整場坐在板凳上的巴爾科突然衝進場內。但巴爾科並沒有第一時間跑向進球隊友或角旗區慶祝，而是衝到貝林漢姆等英格蘭球員面前，大幅度振臂慶祝，挑釁意味濃厚。這段畫面曝光後，也讓不少球迷認為，貝林漢姆賽後情緒爆發，恐怕早已在那一刻埋下導火線。不少網友看完影片後留言表示，「難怪貝林漢姆會氣成這樣」、「巴爾科這動作真的太白目」、「被打不意外」，但也有人認為，無論對方是否挑釁，貝林漢姆身為英格蘭核心球星，賽後出手仍是不冷靜行為。若FIFA或賽事單位回看影片並認定涉及不當行為，仍不排除後續追加處分的可能。