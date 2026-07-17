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日本新生代女子樂團Faulieu.將於7月18日在台北舉辦專場演唱會，今（17）日演出前夕，主唱兼吉他手Canaco、吉他手Kaho、貝斯手Ayano、鼓手Mimori四人接受台灣媒體訪問，不只為了台北演出狂練中文，Kaho還分享自己每年都會算命，而且曾準到連遇見什麼人、工作發展都一一命中，讓全場驚呼連連。此外，她們也說這趟訪台，發誓要吃到比臉還大的雞排，京都念慈菴蜂蜜枇杷潤喉糖、牛軋餅都是這次要帶回去日本的必買清單。Faulieu.近年憑藉細膩旋律與多層次編曲，在海外逐漸打開知名度，曾登上Tunecore J-POP排行榜俄羅斯、新加坡、香港等地冠軍。她們18日將二度來台開唱，Canaco透露，這次希望能讓台灣歌迷感受到比上次更近的距離，因此特地準備許多中文橋段，還努力向工作人員請教發音。Ayano甚至現場拿出手機小抄，4人一起練習中文，自信喊出：「準備好了嗎？」Canaco接著示範演唱會要對粉絲說的話：「台北的朋友大家好，我們是Faulieu.，一起唱～嗨起來！」甚至現學現賣「ㄅ級分」、「YBSG」等流行用語，希望當天能帶給歌迷驚喜。除了演唱會，Canaco笑說，上次來台吃完晚餐後肚子已經塞不下，因此錯過夢寐以求的超大雞排，「這次一定要挑戰比臉還大的雞排！」此外，她還把台灣的京都念慈菴蜂蜜枇杷潤喉糖列為必買清單，直呼早已成為自己演出前不可或缺的護嗓神器，這次打算一次買足庫存帶回日本。其他成員也各自有鎖定目標，Kaho想挑選茶葉與茶具帶回家收藏；Ayano指定朝聖知名伴手禮牛軋餅；熱愛咖啡的Mimori則想品嚐台灣咖啡，甚至購買咖啡豆回去慢慢研究。談到私下興趣，Kaho自爆是個「算命迷」，每年都會找老師算工作、戀愛及整體運勢，尤其年底還會和朋友一起算流年。她分享，去年老師不僅精準預測自己會在某個月份遇到重要的人，就連工作與私生活的發展都一一應驗，讓她至今印象深刻。至於如果抽到不好的結果怎麼辦？Kaho笑說自己不會太糾結，「我只會把好的事情放在腦袋裡，用正面的心情朝目標前進。」她也透露，今年運勢被說算大吉，因此相信這次台北演唱會一定能順利成功。Ayano則偏愛塔羅占卜，最近被老師提醒，今年下半年工作運很好，但要好好經營女性工作夥伴之間的關係。當時老師並不知道她在女子樂團活動，只說她身邊會有很多女性一起工作，如今回頭看，讓她忍不住笑說真的很神奇。相較之下，Mimori對算命興趣不大，但喜歡到神社、寺院參拜，雖然奶奶是基督徒，從小也讀過聖經，但自己更習慣從大自然獲得力量，只要完成演出，隔天就會跑到森林散步、享受森林浴，替自己重新充電。