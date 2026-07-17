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▲彰化縣政府以「彰化好呷味」為主題打造特色主題館，首日吸引大批民眾參觀選購。（圖／縣府提供）

2026台北國際夏季旅展今（17）日起至20日在台北世貿一館登場！彰化縣政府以「彰化好呷味」為主題打造特色主題館，集結在地優質旅遊、休閒農業、人氣伴手禮、精品住宿及專業旅行社參展，並大方祭出旅展限定優惠與超強暑期活動，邀請全台旅客趁著假期走訪彰化，飽覽壯麗山海景致、大啖經典美食並深度體驗在地文化。彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，今年彰化暑期活動精彩一波接一波。首波由「鹿港小鎮光影藝術節」與「彰濱～海FUN一夏」打頭陣，緊接著高人氣的「王功漁火節」熱鬧接力，完美呈現彰化海線風光與民俗底蘊。為讓民眾玩得盡興，彰化館此次攜手旅行社推出「彰化6大特色遊程」，主題涵蓋「向海而生」、「漁港探險」、「風土的滋味」、「一日漁夫」、「產業見學」及「微醺之旅」。旅展現場預購指定行程，立即享有「現折 500 元」超值優惠，數量有限，售完為止。旅展最受矚目的「台灣好行」也祭出破天荒超殺特惠，包括每日限量100份的限定套票，內容包含鹿港祈福線交通卡（內含100元儲值金）、70家合作店家優惠兌換券，以及總價值超過380元的彰化「美味小吃券」（肉圓、爌肉飯、木瓜牛奶兌換券各1張），驚喜價僅要150元，約為4折價。此外，針對「小鎮光影藝術節」與「慶安水樂園」推出的一、二日深度遊行程，一日遊最低 888 元起，不僅包含精緻鹿港小吃宴、網美三輪車導覽與熱門體驗，更祭出「兩人同行一人半價」限時大優惠，各行程前10名付訂者還能加碼獲贈精美鋼杯。除了超值的展場好康，彰化館互動好禮也不間斷！民眾只要在展期至「愛玩彰化」官方粉絲專頁按讚，即可兌換限量好禮，並可參加互動抽獎。展場內單筆消費滿 500 元即可參加「彰化 Party Go」抽獎，有機會抱走彰化桂冠精品旅館住宿券及多款精選好禮。此外，彰化縣政府同步推出「彰化GO購」暑期加碼活動！即日起至 8 月 31 日止，全國民眾只要在彰化在地消費單筆滿 500 元，憑發票至「彰化GO購」官網登錄，就有機會挑戰「最大獎現金 100 萬元」！彰化縣政府熱情邀請全台民眾，7月17日至20日一同前來台北世貿一館彰化館，搶優惠、拿好禮、抽百萬大獎。