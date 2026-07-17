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女星大S（徐熙媛）過世後，子女交由前夫汪小菲照顧，中國微博上因此出現假消息，稱這是因為小S（徐熙娣）拒絕擔任孩子的共同監護人導致的。對此，小S今（17）日出面回應，直呼一切都是子虛烏有、顛倒黑白的傳聞，他們一直不想回應不代表默認，是全家人都還沉浸在傷痛中，不想隨之起舞。近日微博上出現關於小S的謠言，稱她不願照護大S留下的小孩，大S紀念雕像揭幕當天，也沒通知孩子，對外甥、外甥女不聞不問。對此，據《壹蘋新聞網》報導，小S今日動怒回應，表示從來沒有人跟她提過共同監護的事情，而且在法律上，她也根本無法當共同監護人，除非汪小菲的親權被停止。至於雕像紀念儀式為何兩個小孩沒出席？小S直言她有通知外甥們，但出席與否都尊重汪小菲與孩子的決定。小S更再三強調，全家人都深愛著大S的子女，對這些子虛烏有、顛倒黑白的傳聞不願回應，只是不想讓輿論再吵下去，他們心都還痛著，卻要面對這些，真的很累。據悉，大S的遺產動向目前也沒下文，繼承者分別是具俊曄和兩個小孩，不過她戶頭卻只有不到200萬的存款，傳出其餘收入都存在海外帳戶，汪小菲已委任律師追查，想確保小孩該繼承的數額沒有被侵占。汪小菲更表示大S留給小孩的遺產他已成立信託，絕對不會自己挪用，保證都會留在小孩身上。