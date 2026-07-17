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日本愛媛縣今治市一名40多歲男性公務員，日前在社群媒體上認識一名「自稱來自台灣」的女子，在對方一聲聲「當我哥哥」的溫柔攻勢下逐漸卸下心防，最終答應對方的投資邀約，購買價值高達1210萬日圓（約新台幣241萬元）的虛擬貨幣，分次匯入對方指定的錢包地址，事後才驚覺自己慘遭詐騙。根據《愛媛電視台》報導，這名受害的公務員男子今年2月12日透過社群媒體結識這名自稱是「台灣人」的女子，兩人聊得十分投緣。女方主動出擊，向男子甜喊「私と兄妹になって（我們當兄妹吧）」，這句話迅速拉近雙方距離，讓男子逐漸陷入這段虛擬情感關係，不知不覺放下戒心。關係升溫後，女子開始暴露真實目的，先向男子聲稱「オジが投資を教えている（我舅舅在教人投資）」，並以「老後のために資産を（要為退休生活提早存資產）」為由，慫恿男子跟著一起投資。起初男子仍半信半疑、猶豫不決，沒想到女子見狀立刻使出情勒攻勢，委屈反問：「私のことが信じられないの？（你不相信我嗎？）」這句話瞬間擊潰男子最後的防線，讓他徹底聽從對方安排。男子因此聽從指示，3月3日至4月7日期間，陸續在虛擬貨幣交易所購買價值1210萬日圓（約新台幣241萬元）的虛擬貨幣，並依照後續冒充「舅舅」身分之人的指示，將款項分次匯入對方指定的錢包地址中，等同這起詐騙案背後至少有兩人分工合作，一人負責感情攻勢博取信任，另一人則負責下達實際匯款指令。男子匯出大筆款項後，對方仍不滿足，持續要求他加碼儲值。這時男子才終於察覺不對勁，趕緊上網搜尋相關關鍵字，驚覺自己遇到的正是典型的「SNS戀愛型詐騙」套路，隨即前往警局報案。警方接獲報案後，已正式以特殊詐欺事件展開偵辦，但截至目前尚未鎖定嫌犯真實身分。值得留意的是，同一時期今治市還發生另一起類似案件——一名50多歲男性去年11月起遭「自稱日本女性」的對象以加密貨幣投資為由，詐騙725萬日圓（約新台幣144萬元），顯示這類透過社群媒體發展虛擬情感關係、進而誘導投資虛擬貨幣的詐騙手法，近期在愛媛縣密集發生，並非單一個案。當地警方也再度呼籲民眾，若在網路上認識、從未實際見面的對象主動提及投資邀約，務必提高警覺，及時與家人、朋友或警方聯繫確認，避免掉入類似陷阱。